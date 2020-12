Por Patricio Miranda H.

Lo que al mediodía del martes debió ser una presentación extendida de los candidatos a gobernadores tanto del Frente Amplio como del pacto Chile Digno y Soberano, y aprovechar la oportunidad de dar a conocer sus programas, terminó con una sorpresa. Y una no grata para algunos.

Y es que para este domingo estaban programadas las primarias ciudadanas entre los dos pactos de izquierda, donde se medirían la exsocialista Patricia Torrealba y el exdiputado y exalcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela, para dirimir un candidato único del sector de cara a las elecciones de Gobernadores Regionales.

Pero una reunión el lunes en la noche terminó por cancelar los planes y el Frente Amplio decidió suspender los comicios. Alejandro Herrera, delegado de O’Higgins de Convergencia Social y vocero del Frente Amplio, sostuvo que organizar las primarias “implica una cantidad de logística que no pudimos resolver. Preferimos no realizarlas, porque no están todas las garantías para que la ciudadanía pueda efectivamente expresar su voluntad. Es una razón logística”.

Respecto a por qué entonces no ocuparon las primarias legales del Servel, Herrera arguyó un motivo similar: “Hay un reordenamiento en torno a los programas y miradas de sociedad en el país. Es natural que surjan diferencias y en este reagrupamiento, nos pilló este proceso de primarias”.

“Tuvieron miedo”

La noticia cayó como balde de agua fría para Esteban Valenzuela, quien junto a parte del equipo de Chile Digno, Verde y Soberano, abandonó ofuscado la reunión del martes en la sede de Revolución Democrática en Rancagua, donde se le comunicó la decisión de suspender las primarias.

“Gente que no conocíamos, de Convergencia Social, cuestionó el tema de los locales. Lo lamento, creo que habla de muy poca seriedad de parte de la mesa del Frente Amplio en nuestra región”, sostuvo el exalcalde.

A juicio de Valenzuela, en el Frente Amplio “le tuvieron miedo a la expresión ciudadana. Según nuestros cálculos, en los que logramos más de 40 locales autogestionados en la región, íbamos a lograr acercarnos a los dos dígitos, a movilizar unas 10 mil personas. Íbamos a tener un triunfo contundente”.

Decisiones “en cuatro paredes”

Pese a lamentar la situación, la candidata independiente y adherente del movimiento Unir de Frente Amplio, Patricia Torrealba, puso paños fríos: “Si cada bloque tiene la posibilidad de inscribir a sus candidatos en enero y pasar directo a la papeleta en abril ¿Cuál es el drama?”.

Eso sí, también fue crítica respecto a la decisión del bloque de levantar elecciones en un plazo tan acotado, y acusó que “se toman decisiones en cuatro paredes”, que no tienen en cuenta las realidades regionales. “Se negocia en Santiago, pero la puesta en marcha se hace en los territorios y no están las condiciones para armar primarias en 10 días”, señaló.

En esa línea, Torrealba reconoce que “el error comenzó hace muchos meses atrás, cuando no fuimos capaces como bloque nacional y regional haber ido a una primaria legal, que es lo que corresponde”.

Con todo, la excoordinadora regional del Senama O’Higgins, insistió en su visión respecto a las candidaturas. “Si hay posibilidades de que los dos estemos en la papeleta, deberíamos ir los dos. No sé por qué podríamos negociar uno sí y otro no. Creo que están las condiciones y que los dos tenemos mucho que aportar”, afirmó.

Al cierre de esta edición, la discusión en la interna continuó. Según trascendidos, se barajó incluso la decisión de retomar las primarias, con la presencia de veedores en los locales de votación, sin que, al momento, se lograra revertir la decisión.