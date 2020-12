“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen en el Señor, grande es el galardón, el premio; 36porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.37 Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.” Hebreos 10:35-39

Esta carta a los hebreos fue escrita a hermanos de la Iglesia que estaban sufriendo, enfrentando el desánimo a raíz de la crisis de persecución que estaban viviendo. A estos hermanos, se le estaba haciendo difícil ser cristianos algunos estaban perdiendo sus trabajos, otros enfrentando la prisión, otros llevan en sus cuerpos y en sus almas marcas por ser cristianos. Frente a esta situación, algunos cristianos, estaban considerando volver atrás, renunciar a la fe.

Dios a través de estos diez primeros capítulos del libro de hebreos, les está mostrando a estos hermanos de la Iglesia, que Jesús es digno de confianza, que en El hay salvación que hay que mantener nuestra fe y lealtad aun frente a las grandes tribulaciones que tengamos que enfrentar en el peregrinaje de nuestra vida, hay seguir avanzando. De aquí que el autor, de esta carta, les anima a mantener la fe y les dice:

…nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe (de los que avanzan) para preservación del alma…

“Nosotros somos de los que tienen fe”, son palabras de plena convicción certeza y seguridad de una fe puesta en Cristo, el texto bíblico nos dice: “Pues el Justo por la fe vivirá” (porque por fe andamos, no por vista);

Confiar en Dios, es estar plenamente seguro, que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido, que algo existe aun cuando no lo pueda ver.

Fe es creer en el carácter de Dios, en lo que dice ser que es, es creer en sus promesas y que hará lo que Él dice; tenga usted presente… “sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan…” Hebreos 11:6

Por lo tanto, el llamado de Dios es a permanecer firmes en la fe, porque en ningún otro hay salvación: “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen en el Señor, grande es el galardón, el premio; 36porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.