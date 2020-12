Pocas jornadas restan para culminar la temporada 2020 de la Segunda División y los equipos de la región de O’Higgins buscan, en los siguientes partidos, terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, no pasar zozobras con el descenso y así comenzar a preparar lo que será el 2021.

En ese sentido, este viernes en Rancagua comenzará la fecha 15, en lo que será la primera de las seis finales que restan para la culminación del certamen.

En el estadio El Teniente, Colchagua CD (19 puntos) será local a las 18 horas frente a Independiente de Cauquenes. Los blancos, que de los últimos seis juegos solo han ganado uno y han perdido cinco, necesitan reencontrarse con el triunfo en condición de “local” para superar la barrera de los 20 puntos y mirar con tranquilidad el futuro.

Al respecto, los dirigidos por Francisco Arrué esperan sumar tres puntos frente a Independiente de Cauquenes (16 puntos), su rival de turno.

En tanto, el domingo a las 18 horas en el estadio municipal de Los Ángeles, General Velásquez (18 puntos) estrenará a Mauricio Riffo en el banco visitando a Iberia (13 puntos). Los verdes quieren sumar en el sur para mantener el buen momento y sostener los buenos resultados y, de paso, dejar a los angelinos en la zona baja luchando contra Concepción y Deportes Linares para evitar volver a Tercera División.

Cabe consignar que, en la fecha 15, además jugarán: Concepción vs Colina; Linares vs Recoleta, Fernández Vial vs Vallenar, y; San Antonio Unido vs Lautaro de Buin.