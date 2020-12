Gisella Abarca

Llevamos nueve meses de que llegó el coronavirus a nuestra región, donde 20.561personas se han contagiado con el virus, y han fallecido 565 personas producto de la pandemia en O’Higgins. Cuatro de ellos funcionarios de la salud que en la primera línea, lo dejaron todo en sus centros asistenciales para combatir el Covid 19, pero no pudieron ganarle la batalla al mortal virus que se los llevó para siempre.

Se trata del auxiliar del Hospital Regional Rancagua, Carlos Manuel Carrasco Abarca; el doctor Edmundo Rangel Farías, la doctora Carol Ortiz Gutiérrez; e Isabel Irene Zamora González Oficial Administrativa de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional. Ellos son parte de la triste y dolorosa lista de fallecidos que cada día crece a nivel regional donde superamos el medio millar de fallecidos.

En otra arista, con un poco más de suerte, se encuentran las más de 20 mil personas que se han enfrentado al en un principio desconocido virus, y pudieron sortear de buena manera sus efectos.

Según informaron desde el Servicio de Salud O’Higgins, en relación a la Red de Hospitales, del mes de marzo al 14 de diciembre ha habido 1.238 funcionarios contagiados, de los cuales 1.214 se encuentran recuperados. Respecto a Atención Primaria de Salud (APS), al 7 de diciembre van 345 casos acumulados, con 291 funcionarios recuperados. En resumen, son 1.583 los funcionaros de salud de la región que han contraído el virus en lo que va de la pandemia.

LOS MARTIRES DE LA SALUD

Carlos Manuel Carrasco Abarca fue el primer trabajador de la salud fallecido en O’Higgins producto del Covid 19. El auxiliar del Servicio de Medicina del Hospital Regional Rancagua falleció un domingo 14 de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial, tras permanecer una semana internado luchando por su vida.

Un miércoles 22 de julio se informaba de la muerte del doctor Edmundo Rangel Farías de 57 años, quien formaba parte de la atención primaria de salud y se desempeñaba en recintos de salud de Peñalolén y Rancagua. Rangel, de nacionalidad ecuatoriana, llegó a la región Metropolitana para reforzar los equipos que combaten la pandemia, ya que se desempeñaba originalmente en el SAR 4 María Latife de Rancagua. A la primera semana de su llegada al Cesfam La Faena en Peñalolén, comenzó a desarrollar los primeros síntomas de la enfermedad a principios de junio, desencadenando la dura batalla contra el virus que finalmente perdería.

El viernes 20 de noviembre se confirmó la muerte por Covid de la doctora Carol Ortiz Gutiérrez (42 años), médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de La Florida y Fusat en Rancagua. Como intensivista dedicó más de 15 años al cuidado de pacientes críticos. Durante ocho meses, la médico peleó contra el Covid y lo hizo trabajando desde el Hospital de La Florida y Fusat de Rancagua. Hasta que un día pasó lo que temía: contrajo el virus y le quitó la vida.

Y este domingo 13 de diciembre, el Covid se llevó a otra mártir de la salud, cuando el Hospital Regional Rancagua comunicaba el fallecimiento de Isabel Irene Zamora González de 63 años, quien cumplía funciones como Oficial Administrativa en la Unidad de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional. Su deceso se registró a las 08.55 horas en la Unidad de Paciente Crítico del recinto asistencial.

Recordada como una “Excelente funcionaria, muy alegre, participativa, siempre dispuesta a ayudar a los demás, tremendamente comprometida con su trabajo y los pacientes. Isabelita, es reconocida por su gran valor y compromiso con la salud pública de nuestro país. Trabajó en el periodo más álgido de la pandemia y siempre estuvo disponible para apoyar a su equipo de la Unidad de Urgencia Pediátrica”, informaba el director del Hospital Regional, doctor Fernando Millard, entidad de salud donde sus compañeros de trabajo aún no se reponen de la pérdida de la funcionaria.

En tanto la Directora Servicio de Salud O’Higgins, Soledad Ishihara expuso que “una gran parte de los funcionarios se han contagiado en sus familias, desde su entorno,, os brotes que hemos tenido han sido los menos”, por lo que llamó a los funcionarios como a la comunidad en “es seguir manteniendo el uso de los Elementos de Protección Personal correctamente y el autocuidados, el uso de mascarilla, aislamiento social, lavado de manos, principalmente a no relajarnos porque pensamos que viene una segunda ola, estamos preparándonos para eso, tanto en atención primaria como en hospitales”, expuso.

Respecto a las irreparables pérdidas, la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra sostuvo “Los que hemos perdido son dos médicos y dos funcionarios del Hospital Regional que lucharon contra el virus”.

En cuanto a los contagios que se han producido por estos días agregó “no veo respuesta muy positiva, seguimos con tendencia al alza. Cuando hay temor de la gente a caer en cuarentena es que tienen más cuidado, pero de a poco aumentan los casos”, declaró.

Consultada por la Mesa Social Covid en la región, informó que aún no han citado al gremio médico a una nueva junta “el martes 8 nos avisó la Intendenta que iba a reinstalarla, pero no ha mandado ninguna citación, el seremi tampoco y ya estamos a mediados de mes y no ha pasado nada”.

Esperamos no seguir engrosando esta lista de funcionarios o vecinos de la región que han perdido la vida producto del Covid, a causa de la irresponsabilidad de unos pocos.