Estaba ya considerado para el suspendido partido frente a Unión La Calera, y ahora también. Ramón Fernández será de la partida el próximo domingo frente a Coquimbo Unido.

El creador, que tuvo que cumplir una fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas en el lance contra Huachipato, estará disponible, dijo Dalcio Giovagnoli.

“Ramón va a volver a jugar, así que vamos a volver al sistema original, anterior”, señaló. Es decir, el “10” asumirá su rol de creador, y el resto del once no se modificará. “La base del equipo no va a variar con relación a lo que habíamos hablado en la previa de La Calera. Sobre esa misma base se va plantar”, aseguró el DT.

En tanto, respecto a quién será el “9”, el estratega expresó que, a falta de dos entrenamientos, “corre con ventaja en este caso Gustavo Gotti”, quedando para la alternativa Marcelo Larrondo.

Así, el resto del 11 se completaría con: Augusto Batalla, Brian Torrealba, Matías Cahais, Diego González, Matías Fracchia, Tomás Alarcón, Santiago Romero, Francisco Arancibia y Facundo Castro.

LAS BAJAS

Este jueves, en tanto, el club informó de las bajas por lesión que tendrá el equipo para el fin de semana. A los ya sabidos Alejandro Márquez y Hugo Herrera, el “Capo de Provincia” no contará con Roberto Gutiérrez y Gastón Zúñiga.

El “Pájaro” padece de un edema en el soleo de la pierna izquierda y se encuentra siendo tratado con fisioterapia y trabajo en gimnasio bajo control del área médica.

Por su parte, el ex mundialista Sub17, está afectado por una entesitis patelar (inflamación de la inserción del tendón) de la rodilla izquierda, siendo tratado de la misma forma que el atacante.