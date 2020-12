Por Juan Pablo Vilo R.

Una nueva consulta ciudadana tendrá lugar este domingo. Esta vez, el bloque Unidad Constituyente, alianza política que involucra a la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Progresista y Ciudadanos, definirá a los candidatos únicos del sector para las elecciones municipales en abril.

A nivel país, serán 85 las comunas donde se realice la consulta. Nueve de ellas son de la región de O’Higgins: Chimbarongo, Las Cabras, Lolol, Machalí, Mostazal, Paredones, Pichidegua, Quinta de Tilcoco y San Fernando.

Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, señaló que “las personas podrán votar el 20 de diciembre portando y mostrando su cedula de identidad, sin necesidad de ningún permiso especial”. Eso sí, solo podrán sufragar quienes sean militantes en los partidos del bloque e independientes.

Pese a que solo restan un par de días para la votación, los locales para sufragar aún no están del todo definidos. Tampoco los TRICEL. En algunos territorios, como Chimbarongo, Las Cabras, Machalí y Pichidegua, aún no se definen los candidatos no se han confirmado la realizaciones de las consultas. Donde sí hay mayor claridad es en los horarios: las mesas estarán abiertas desde las 09:00 hasta las 18:00.

Por otro lado, quienes ya confirmaron su nombre en la papeleta del domingo son José Díaz (DC) y José Morales (PS), quienes competirán en Lolol; Verónica Arroyo (DC) y José Vega (PS) se enfrentarán en Mostazal; en Paredones harán lo propio Héctor Miño (PR), Zarella Silva (DC), José Miguel Reyes (PPD) y Ariel Valenzuela (FREVS); Heli Carrasco (DC) y Juan Núñez (PPD) se definirán en Quinta de Tilcoco; y en San Fernando los candidatos son Miguel González (DC), Cristina Marchant (PS) y Luis Orellana (PR).

Pese al escenario de la crisis sanitaria y a la dificultad en acceder a la información sobre locales de votación, el presidente regional del PPD y alcalde de Doñihue, Boris Acuña, es optimista. “La gente ya sabe de qué se trata este tema de las candidaturas a alcalde y la importancia que reviste para el territorio (…). Esperamos una alta participación”.

PS pide que se incluya a Malloa en la votación

Por medio de un comunicado, el Comité Regional del Partido Socialista de O’Higgins solicitó al PPD “cumplir el compromiso de elegir un candidato único a la alcaldía en la comuna de Malloa”, con el objeto de que Ricardo González se mida frente a la carta del PPD, Luis Barra.

Boris Acuña, presidente regional del PPD, apuntó que “en el momento en que correspondía, el Partido Socialista no hizo valer su interés por establecer primarias en Malloa”, por lo que a solo un par de días de los comicios “es muy difícil volver a considerar procesos que ya se zanjaron”.