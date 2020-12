Este sábado se iniciará la cuarta fecha de la fase grupal de la Tercera División A 2020, y para Deportes Rengo será una jornada clave pues si gana en el sur del país podrá dar un paso gigante para inscribir su nombre dentro de los ocho mejores equipos de la temporada.

En Villarrica, a las 15.30 horas, los Oro y Cielo visitarán a Deportivo Pilmahue, cuadro a quien vencieron por 2-0 en Rosario, pero que en las últimas fechas ha remontado para meterse en la lucha por la clasificación a play-off.

Además, para los pupilos de Fred Gayoso, será una nueva oportunidad de ir por un triunfo para cortar la racha de dos empates consecutivos, y así sostener la buena campaña que trae y que, al comienzo de la fecha, lo tiene como líder de la zona sur.

“Lo afrontamos como un partido importante, pero no determinante, por estar en tierra derecha. Obviamente lo que hemos intentado en la semana es seguir trabajando en no subestimar al rival nunca y poder enfrentar todos los partidos de forma muy competitiva”, señaló el DT de Rengo.

Eso sí, Gayoso apuntó que “en esta división todas las instituciones tienen algo que decir y jugadores importantes que te pueden hacer problemas. En ese sentido, iremos en busca de la clasificación, con equilibrio y valientes a la hora de poder dañar al equipo rival”.

De paso, el profesional rancagüino manifestó que al grupo de jugadores “lo veo bien. Psicológicamente los muchachos están bien equilibrados. No tenemos contratiempos y dispongo de un plantel muy cortito, pero de mucha calidad. Eso me deja tranquilo para afrontar el partido con Pilmahue. Ha sido una semana muy buena y vamos a ir a hacer un partido inteligente”.

En tanto, en el otro duelo sureño, a las 16 horas del sábado en el estadio Carlos Vogel de La Unión, Provincial Ranco entrará a Lota Schwager, último oportunidad para los mineros de meterse en la lucha.

Mientras que, por las otras zonas de la competencia, los lances de este fin de semana serán los siguientes: Quintero Unido vs Deportes Limache, Provincial Ovalle vs Trasandino, La Pintana Unida vs Municipal Santiago y Rodelindo Román vs Real San Joaquín.