En el fútbol europeo, el concepto de “box to box” se empleada para calificar a los volantes que influyen en ambos sectores del campo de juego. Defiende, muerde en el medio y cuando recupera el balón lo administra bien y además llega al gol.

José Mourinho, uno de los mejores directores técnicos del mundo compartió hace algún tiempo, lo que significa para él un jugador “box to box”. “Para mí, significa ser bueno en un área y en la otra. Significa defender bien en un lado y tener la condición física y la resistencia de llegar al otro, donde debes ser bueno marcando o creando”, dijo. ¿Se puede entonces aplicar el concepto al trabajo que está realizando Tomás Alarcón en O’Higgins? Sin duda.

Como lo señalamos en nuestra edición pasada, el equipo creció mucho desde la llegada de Dalcio Giovagnoli al banco técnico y uno de los jugadores que más elevó su rendimiento con el nuevo DT es justamente Alarcón.

El sumar a Santiago Romero como segundo volante, le permitió al oriundo del sector “Nuevo Campos” de Graneros, soltar amarras e ir al frente. Y se notó, porque llega al área rival y también al gol.

En ese sentido, Alarcón manifestó que “el Colo (Romero) me da mucha más tranquilidad para subir” y que no es novedad que convierta en arco rival, dijo. “He seguido siendo el mismo jugador, pero ahora llegó más arriba y los goles llaman a la prensa. Tampoco siento que haya sido tan importante, no ha sido un cambio tan drástico”, puntualizó.

El también seleccionado nacional de la mano de Reinaldo Rueda, comentó que este buen momento personal hay que “aprovecharlo al máximo y si el profe me dice que siga así, lo seguiré haciendo. Y si me dice que baje para que suba el Colo lo haré. Ambas posiciones me acomodan”.

Finalmente, Tomás Alarcón tuvo palabras para el futuro y las puertas que se podrían abrir para emigrar. Al ser consultado al respecto, manifestó que “me gusta pensar en el día a día, no pensar en lo que va pasar cuando termine el campeonato. Si me voy, obviamente muy feliz por lo hecho, pero si me quedo lo hago feliz, orgulloso, porque es en la institución donde siempre he querido estar”.

Esta temporada, el juvenil de 21 años 1.694 minutos disputados en 20 partidos y ha convertido seis goles. Y, desde que debutó con la celeste (temporada 2016-2017), acumula 6 mil minutos en 76 partidos.