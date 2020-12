Por Juan Pablo Vilo R.

En octubre de este año, se publicó mediante la editorial Primeros Pasos Ediciones la antología de poemas “Versos Proféticos”. Su autor es Carlos Manzoliz, licenciado en bachiller de filosofía y profesor de historia, geografía y educación cívica.

“Es una antología, un conjunto de poemas de diferentes tipos. Poemas de tipo amoroso, religioso, político y están clasificados por temática. Son de muchos años, desde el año 1983 hasta el 2018”. comentó Carlos acerca de su libro.

“No es como que me haya profesionalizado en escribir, para mi es algo innato. Lo hago espontáneamente, no he tenido de ninguna manera una misión de escribir poemas, los escribo no más. Escribo lo que me nace, no fue algo que haya planificado de antemano”.

La antología puede conseguirse por $11.900 a través de la página web de Primeros Pasos Ediciones y a través del perfil de facebook de Carlos Manzoliz.

Hace dos años publicó su primer libro “Los Sueños de la Esperanza”. Obra de ficción, también disponible como audio libro, inspirada en la población Esperanza, misma donde reside el escritor. Este último libro está disponible a $5.000 y para conseguirlo el autor recomienda comunicarse directamente con él llamando al número celular 9 8592 9155.

LOS LÁTIGOS DEL TIEMPO por Carlos Manzoliz

Lastimaron nuevamente

con sus voces de fuego,

desesperación y muerte,

los látigos fecundos

de los fantasmas de la noche.

Una y otra vez,

abren la ventana

del corazón,

para robar del recuerdo

las mustias imágenes

de quienes tanto amamos.

Esta interminable

vorágine de la vida,

no se conforma

con saciar la petrificada

cara del silencio,

en apagados sollozos.

Muchos se han marchado,

aún no puedo

enviar el mensaje,

allá lejos, en las estrellas,

para de una vez

deje de reinar,

está profunda tristeza.