Hace un par de días le preguntamos en la vocería al seremi de Salud sobre las positividades comunales, es decir la proporción entre los test aplicados y la cantidad de casos positivos que se encuentran, esto como una manera más sencilla de poder entender la evolución de la pandemia más allá de los casos diarios que muchas veces tienen relación más con la cantidad de test que con una mayor propagación del virus, al mismo tiempo conocer este dato permite ver como se realiza la búsqueda activa en cada comuna. Información que también hace mucho tiempo viene solicitando el Colegio Médico Regional, sin que hayan sido entregados.

En dicha ocasión el seremi aseguró que los datos están, que hay completa transparencia en los mismos. Sin embargo, los números no han sido tan fáciles de conseguir. Después de mucho insistir a través del departamento de comunicaciones de la seremi local recién el jueves nos fueron entregados los datos de positividad del miércoles 15, incluso se nos señaló que hubo que “retirar” a una funcionaria de sus funciones para entregarnos ese dato. Entonces cabe preguntarse si la autoridad mira este fundamental indicador, preguntarse con que datos se toman decisiones. La positividad regional nada o poco indica, por algo las decisiones del plan paso a paso son tomadas a a niveles comunales, son las comunas las que avanzan o retroceden no las regiones.

Este lunes volvimos a insistir solicitando estas tasas de positividad, y solo en la tarde se nos entrega una tabla que no indicaba a que correspondía, tras volver a preguntar se nos dijo que se refería a las positividades del domingo, que las del lunes las podrían tener el martes, porque salen con un día de desface. En realidad, no entendemos esta diferencia si la positividad es la simple división entre los exámenes informados y los casos positivos y si a diario se puede entregar los datos de los casos nuevos a nivel comunal ¿porque no se hace lo mismo con las positividades? No entendemos con que datos entonces se toman las decisiones, y queda en evidencia que al menos estos están desfazados.

Insistimos en la falta de liderazgos locales que entreguen información clara y precisa, el covid no se derrotará en Santiago, lo derrotaremos cada uno de nosotros en nuestros hogares y entornos, pero para eso se necesita información, la que no siempre es la mejor.

Por eso el colegio Médico local insiste en la necesidad de la reactivación de la mesa social covid -que no se reúne desde agosto- y nosotros junto con ellos reiteramos la necesidad de una apertura total de los datos y no crear así esta falsa sensación de unos contra los otros cuando todos queremos lo mismo, entender que sucede y proteger a nuestra gente, pero no siendo solo replicadores de lo que dice el poder central, sino también siendo capaces de tomar nuestras propias decisiones locales atendiendo nuestras especiales realidades y necesidades. En este punto están muy al debe nuestras mal llamadas autoridades locales no electas, que muchas veces parecen responde más solo a su papel de representante del poder central que en de representar a la región. Por eso la importancia de la elección de gobernadores regionales, pero esa es materia de otra columna.

Luis Fernando González V

Sub Director