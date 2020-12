Como una de las mejores evaluadas en Gestión Municipal en Seguridad Ciudadana, entre 325 municipios del país, resultó la Municipalidad de Rancagua en un estudio realizado por la Universidad Católica. En el estudio se contemplaron diferentes ítems, entre los cuales, los más importantes se refieren a Gestión de Recursos y Orgánica Municipal y Gestión de Actividades y planificación del Trabajo de Seguridad, donde el municipio de la capital regional resultó la mejor evaluada.

Cabe destacar que se contemplaron en el estudio la estructura orgánica del departamento, los recursos físicos, desde la cantidad de personal profesional que trabaja en el área y medios de transporte. También se toma en cuenta el uso de plataformas web móviles y recursos financieros entre otros.

“La segunda encuesta de Gestión Municipal en Seguridad ciudadana, está realizada por encargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Pontificia Universidad Católica de Chile y hay dos sub ítems, que categorizados, dan que Rancagua es de las mejores comunas en Chile en tanto a dos puntos fundamentales: la adquisición de recursos y la planificación a cargo de la oficina Comunal de Seguridad Pública”, explicó Macarena Matas, coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región de O’Higgins.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, aseguró que este logro se debe a un trabajo en conjunto con la comunidad. “Nosotros tenemos un gran equipo de profesionales del área. Por otro lado, se ha realizado un trabajo sostenido y permanente con la comunidad, y que los compromisos que hemos adquirido con ellos, al respecto de ir dotándolos con recursos, se cumplan. Es así que en primer lugar se organizaron a los vecinos con silbatos, después un sistema de mensajería de texto y así fuimos avanzando a los grupos de WhatsApp y a las alarmas comunitarias y ahora la instalación de cámaras de tele vigilancia en los barrios que va directamente a los celulares de los vecinos, todo esto, con financiamiento del municipio”.

Trabajo sistematizado

Sin duda que esta gestión no se ha logrado de un momento para otro, es así que la coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región de O’Higgins, Macarena Matas, aseguró que “tenemos que decir que Rancagua es uno de los pioneros en realizar los conocidos como Comités de Seguridad, que es una unidad vecinal parecida a las Juntas de Vecinos, pero que tienen sólo la mirada en seguridad, lo que ha sido replicado en otros municipios porque ha sido una acción exitosa”.

Al respecto, el alcalde Eduardo Soto asegura que, a pesar de no contar con los recursos que tienen otras comunas, Rancagua se ha enfocado en motivar y apoyar a los vecinos en la creación de comités que ellos mismos administren. “Si bien es cierto no somos un municipio rimbombante, como otras comunas que pueden tener muchos recursos y mucha tecnología, yo creo que el valor de nuestro trabajo está en la permanencia, en el día a día, en el trabajo sistemático con las comunidades, y la inversión paralela en la iluminación, mejoramiento de espacios deportivos, que sea la comunidad la que ocupe los espacios públicos y que no se dejen a la delincuencia”.

Cabe destacar que, en el ítem de participación ciudadana, el Municipio de Rancagua obtuvo un promedio de 97.5, siendo el promedio de la región de O’Higgins un 64.7 y el promedio nacional un 49.3.