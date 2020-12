Cada año, la junta de vecinos de la Población El Guindal, en Machalí, juntaba el dinero del arriendo de la cancha de fútbol que está al costado de la Carretera El Cobre y organizaba una fiesta de Navidad para todos los niños del sector. Este 2020, el recinto no pudo ser ocupado a causa de la pandemia y no hubo recursos. No habría celebración.

Pero la labor solidaria de trabajadoras y trabajadores de la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos y el Comité de Ayuda El Teniente permitió apoyar con regalos y colaciones para 160 menores del sector.

Los ojos se le iluminaron a Guadalupe Espíndola, presidenta de la junta de vecinos de El Guindal. “Estábamos tristes porque teníamos la ilusión de cumplirle a los niños, pero no podíamos. Eso, hasta que apareció la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de Codelco. Estoy emocionada y orgullosa”, dijo.

“Por motivos sanitarios, no nos reuniremos en la cancha, sino que saldremos a llevar los obsequios a la casa de cada niño”, agregó.

“Pasamos de la pena a la alegría con este gesto. Nunca los niños se habían quedado sin presentes navideños y no queríamos que esta fuera la primera vez que se quedaran sin nada”, contó Mónica Núñez, secretaria de la junta de vecinos.

Carlos Vásquez, analista de la Dirección de Desarrollo Comunitario, explicó que “a través de voluntariados y con el apoyo del Comité de Ayuda El Teniente pudimos organizarnos y apoyar a la comunidad. Nos pusimos como objetivo que cada niño del El Guindal tuviera su regalo y gracias a la solidaridad de muchos y a quienes mes a mes aportan al Comité pudimos cumplir y entregar además colaciones”.