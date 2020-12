Por Juan Pablo Vilo R.

No es recomendable arriesgar la salud por salir a comprar ese regalo que aún no tiene todavía. A diferencia de otros años, la costumbre de comprar los presentes hasta el último minuto ya no es gracioso. Las calles del centro de Rancagua están repletas de personas y los vendedores se acumulan haciendo el transito más estrecho de lo normal. Si bien hay funcionarios de fuerzas armadas haciendo guardia por el centro, además de trabajadores encargados de tomar la temperatura en algunos locales.

La cantidad de personas haciendo compras navideñas es tanta que hace inútil las medidas de distanciamiento social, solo es necesario un estornudo de una persona contagiada junto a otra para así disparar la cadena de contagios en Rancagua.

