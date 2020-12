Por Patricio Miranda H.

El comunicado que entregó el capítulo local del Colegio Médico encendió algunas alarmas en el Hospital Regional de Rancagua. Entre ellas, las del director del establecimiento, Fernando Millard.

Y es que en el escrito del Colegio Médico se aseguró que la falta de insumos habría “dificultado el desarrollo básico de cirugías” en el recinto.

La respuesta de Millard no se hizo esperar y en conversación con El Rancagüino, hizo un llamado a la calma. “Quiero transmitirle a la comunidad que estén tranquilos, que son problemas normales y fallas puntuales, y que todas las acciones que hemos tenido que por algún motivo posponer, serán retomadas los próximos días, si es que la pandemia lo permite”. Y recalca: “No hay nada importante que hayamos dejado de hacer por la salud de las personas de la región”.

¿Es verdad que faltan insumos en el hospital?

“Pasa siempre en un hospital público a fin de año, que hay falta de algunos insumos puntuales. No es nada nuevo. Y sí, es verdad, por eso se están comprando y algunos incluso ya llegaron”.

El profesional de la salud también reconoce que si bien han debido reprogramar algunas cirugías, ninguna de ellas, dice, corresponde a casos urgentes o que no puedan esperar. “Tienen que ver con procedimientos que se pueden posponer. No son, por ejemplo, cirugías oncológicas”, asevera.

¿Qué cosas son las que no han llegado?

“Faltaron insumos puntuales que se requieren para algunas cirugías. Por ejemplo, no había jeringas de 20 ml. Pero sí hay de 10 ml., entonces es cosa de ocupar dos y no pasa nada”.

Usted menciona que es algo que ocurre todos los años ¿Se está revisando la situación para poder evitarla a futuro?

“En un año normal como el año pasado, también faltaron insumos, pero nadie lo notó porque lo resolvemos prestándonos entre hospitales. Todos los años es más o menos lo mismo, porque dependemos del presupuesto, que dura hasta octubre o noviembre. A veces hay quiebres de stock que no dependen de nosotros, incluso ahora”.

En esa línea, Millard sostiene que la situación se genera, en gran medida, porque al no alcanzar el presupuesto hasta fin de año, los servicios deben esperar a que se apruebe la glosa presupuestaria del próximo año en el Parlamento, lo que por lo general ocurre en diciembre. De ahí en adelante, dice, dependen de que se liberen esos dineros para poder ocupar algunos antes de que termine el año en curso.

Preparándose para la segunda ola

Son muchos los expertos que han manifestado su preocupación por una eventual segunda ola de contagios de Covid durante el verano y Millard no es la excepción.

Por ello, apunta a que el foco de los recursos ha sido destinarlos en prepararse ante un eventual escenario de alza de contagios.

“He tenido que destinar platas para elementos de protección personal, por ejemplo, para no llegar a tener problemas con eso”, explica.

El profesional justifica su decisión argumentando que “las cirugías electivas son las primeras que se van a suspender cuando llegue una segunda ola, entonces no puedo quedar atochado con recursos, insumos ni plata retenida y que me falten, por ejemplo, elementos de protección personal”.

Así, si bien reconoce que quizás el enfocarse en la crisis sanitaria pudo haber quitado la atención en ámbitos como los insumos, cree que el comunicado del Colegio Médico no fue un real aporte a resolver la situación. “Es probable que nos hayamos descuidado en algunas cosas, tuvimos problemas administrativos y me alegra que me lo hagan ver, pero no de una forma que le traiga problemas y alarme a la comunidad”, menciona.

“La ciudadanía puede estar plenamente tranquila de que vamos a estar preparados para una segunda ola, que no se ha dejado de hacer cirugías y que en los próximos diez días vamos a tener un 80% ya normalizado de los insumos que han faltado, porque se compraron y ya están llegando”, sentencia Millard.

