Según último informe de la ANAC, MG Motor, de origen británico que combina tecnología de punta y diseño de vanguardia, continúa posicionándose en el ranking nacional, esta vez alcanzando el puesto número 8 en el acumulado de ventas hasta noviembre, posición histórica para la marca, la que se ha mantenido durante todo el 2020 dentro de las 10 favoritas de los consumidores.

Dentro de sus modelos más vendidos se encuentra el MG ZS, el que continúa en el puesto número 1 como el SUV más vendido del país, con 4.811 unidades hasta el mes de noviembre; y en cuanto a los vehículos de pasajero su MG3, ubicado en el puesto número 7, con 2.685 unidades comercializadas.

Además, sus otros modelos como HS, estrenado este año, MG6, MGRX5, All New MG5, y su 100% eléctrico MG ZS EV no se quedan atrás, logrando también un año récord en ventas en los últimos meses, contribuyendo, de manera significativa, al éxito que ha tenido la marca este año.