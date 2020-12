El Viejo Pascuero cambio su trineo por una moto urbana con tal de poder recorrer las calles de Rancagua. Su nombre es Jaime Cáceres, tras terminar sus horas laborales en la mañana se viste de Viejo Pascuero por la tarde y recorre las calles de la ciudad entregando regalos a los niños de la ciudad. “Para todos los niños, para traerles alegría aquí y para que me saquen fotos sin cobrar porque el señor de arriba me manda a darle alegría a los niños, estoy orgulloso de vestirme de viejito pascuero”. Comentó Jaime Cáceres. “Ahora voy para la plaza de los enamorados para estar un rato, después me voy a la Alameda hasta la 25 de Febrero, de la 25 me voy a la Rene, de la Rene me voy por República de Chile para abajo hasta llegar a la Rancagua Sur y ahí término”.