Son miles las personas que se atropellan en las calles y en los centros comerciales para comprar, a última hora, algún regalo navideño para sus seres queridos.



El calor y los tacos y las aglomeraciones no contribuyen a que reine la paz y el amor en todas partes, sin embargo todos esperan que al menos esta noche tengamos un momento de paz y tranquilidad.



Estamos celebrando un acontecimiento que ocurrió hace dos mil veinte años, más o menos, y desde esa época es que gran parte de la humanidad comparte el espíritu navideño que se refleja en la entrega de un regalo a quienes amamos y en especial a los niños .



Es en navidad cuando los adultos recordamos nuestra infancia y nos hacemos un poco niños ya que junto con regalar, esperamos sin demostrarlo, que también alguien nos regale a nosotros.

Es muy humano esto de dar y recibir cariño, y hacerlo en recuerdo del momento en que comienza una nueva era para millones de cristianos en todo el mundo le da a todo esto una trascendencia espiritual que sobrepasa toda entrega material.



La navidad no tiene sentido si no hay en los corazones paz y amor . Los regalos más caros materialmente no valen nada sin cariño verdadero . Las pequeñas cosas sin valor monetario pueden ser las más grandiosas para el espíritu por lo que representan.



Deseamos a todos nuestros lectores una feliz nochebuena y que mañana todos nos sintamos un poquito mejores y con deseos de hacer a nuestra ciudad y región un lugar agradable y acogedor para todos nosotros y nuestros hijos .

Alejandro González Pino

Director