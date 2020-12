Son días difíciles, no solo porque estamos terminando un complicado año que no vale la pena recordar en los dolores y conflictos que trajo al mundo, sino también por la incertidumbre con que proyectamos los próximos meses, incluso en medio de la luz de esperanza que trae la vacuna contra el Covid. Es que cuando normalmente ya teníamos todo definido para nuestras vacaciones, no sabemos que sucederá con la llamada segunda ola, ni si nuestro lugar de destino podrá recibirnos.

Igual o peor incertidumbre tienen quienes viven del turismo que ven en el verano una tabla salvadora que permita no hundirse a esta golpeada industria, a lo que se suma el cierto cansancio que todos llevamos. Sin ser una verdad científica ni estadística, sino más bien una percepción a través de muchas preguntas a conocidos y amigos gran parte de nosotros ha pospuesto la decisión de las vacaciones, para que solicitarlas si tendremos que quedarnos encerrado en casa es la respuesta más común. No tenemos respuesta a que hacer, solo sabemos que el descanso y la desconexión son necesarios, así lo asegura Soledad Schott, directora del Centro de Psicología Aplicada (CEPA) de la UTal, “estar de vacaciones significa estar libre y no necesariamente viajar para tener estos beneficios. Para hacerlo en casa hay que disfrutar el presente, emprender un proyecto personal, ocupar el tiempo en hacer actividad física o meditativa, desconectarse de las pantallas”. Opinión reforzada por Ignacio Acevedo, docente y Terapeuta Ocupacional de U. San Sebastián “cerrar el computador, bloquee los mensajes de trabajo, redescubra a su familia, su hogar, lo valioso que puede ser jugar de nuevo con su familia, retome un hobbie. Dejen correr la imaginación, converse con los vecinos, transformen cada día en una aventura”.

Al mismo tiempo creemos que si bien es bastante probable la llegada de una segunda ola que nos lleve a retroceder, al menos ya sabemos de qué se trata. Y si decidimos y/o podemos igualmente salir de nuestro hogares esta salida más que nunca será local, donde tengamos la suficiente flexibilidad para cambiar los planes o retornar si así la situación sanitaria lo recomienda, es decir lo más probable es que los destinos sean dentro incluso de nuestra propia región, la que entre paréntesis no tienen nada que envidiarle a ninguna localidad de nuestro país en cuanto a sus bondades turísticas.

Tenemos montaña, valle y océano a solo minutos de Rancagua.

Luis Fernando González V

Sub Director.