Erika A. Jofré Göede

Educadora de Párvulos

Magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional.

Una de las grandes pedagogas del estudio de la primera infancia, Dra. María Montessori, establece que el período desde que nace el niño hasta que tiene entre nueve y once meses es un periodo donde “el recién nacido debe emprender, por tanto, un trabajo formativo en el campo psíquico, que recuerda el que realiza el cuerpo en el período embrionario¨. Este periodo es único y exclusivo del ser humano, debido a que es en la infancia donde se define y distingue al hombre del resto de los seres vivientes.

Es aquí donde surge una diferencia del ser humano con los animales, ya que estos últimos se desarrollan casi completamente en el periodo de gestación y al nacer sólo necesitan de unos días o meses para poder comenzar a caminar o a emitir sonidos, a diferencia de los seres humanos que no poseen estas habilidades y “por eso el embrión debe nacer antes de completarse y se puede desarrollar solamente después de haber nacido, porque sus potencialidades han de ser estimuladas por el ambiente”.

El hombre se forma sobre un halo espiritual, por lo que “Si la obra del hombre sobre la tierra está relacionada con su espíritu, con su inteligencia creativa, deben constituir el soporte de la existencia individual y de todas las funciones del cuerpo”. Esta es la base para que el niño vaya construyendo y organizando su comportamiento y fisiología de sus órganos. Por esta razón “este embrión espiritual necesita ser protegido por un ambiente exterior animado, cálido y amoroso, abundante en alimentos: un ambiente en el que todo sea acogedor y donde nada obstaculice el desarrollo”.

Plantea la importancia que en los primeros años es fundamental lograr el equilibrio en el desarrollo síquico como el desarrollo físico. Por tanto, los padres deberán prepararse para esta etapa, deberán cambiar su actitud, a veces tan complicada como dulce, así como también los educadores o cuidadores que estén más tiempo con los bebés; es desde el nacimiento que necesita de educación, necesita ayuda en su desarrollo psíquico y físico.

Compartiendo lo anterior y culminando un año tremendamente complicado sobre todo para nuestros niños, quisiera hacer un llamado a una mayor preocupación en el trabajo con la primera infancia que ha estado sumida en un segundo plano y, por tanto, no han tenido la posibilidad de una estimulación temprana. Un llamado en tiempos tan difíciles debido a esta crisis sanitaria, a reiterar que los niños nos observan siempre, que no pueden esperar y que “Los niños son hoy”, como decía la gran maestra Gabriela Mistral. Nuestro trabajo como adultos no consiste solo en enseñar, sino en educar la mente infantil en el trabajo de su propio desarrollo para que aprenda a vivir como adulto.

Deseándoles un año 2021 con esperanza, respeto y equidad para todos nuestros niños y niñas