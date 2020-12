Fernando Ávila F.

En nuestra región y a lo largo del país Carabineros tendrá durante estas fechas un máximo despliegue para resguardar la seguridad de la comunidad, evitando la comisión de delitos y velando por el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El Jefe de Zona, General Edson Carrasco, hizo un especial llamado a celebrar con precaución y en familia para no tener que lamentar accidentes que hagan perder el sentido de estas fiestas.

En la región entre los meses de noviembre y diciembre se han visto incrementados los accidentes de tránsito, por lo que existe una preocupación constante en la institución para evitar que más familias tengan que sufrir la perdida de algún familiar.

Las recomendaciones son principalmente no conducir hablando por celular, ni tampoco caminado por la calle; tomar mayores resguardos al cruzar la calzada, hacerlo solo en los lugares definidos para ello, como son los pasos peatonales, pasarelas, para no exponerse a accidentes. Y aunque se haya repetido muchas veces, es muy importante no consumir alcohol antes de manejar y entregar las llaves.

El teniente Claudio Vera, jefe (S) de la SIAT, señaló que “en estas fiestas, la gente en sus desplazamientos muchas veces anda mayormente desatenta, más rápido y descuida ciertas cosas lo que lamentablemente genera accidentes” Agregó que “la preocupación constante es velar para que las personas lleguen a salvo a sus casas”.

Por tales motivos se realizarán rigurosas fiscalizaciones de tránsito, pero también, producto de la pandemia, se pondrá énfasis en el cumplimiento de las medidas sanitarias por el inminente riesgo de contagio que continúa latente, todas medidas para resguardar la seguridad y bienestar de la comunidad.