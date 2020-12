Frases como ¡Feliz navidad! y ¡Feliz año nuevo! Son las más repetidas durante fin de año y este 2020 no es la excepción, sin embargo, varias personas vieron disminuida la cantidad de veces que las repetían, tras la muerte de algún ser querido por Covid-19. Así como ellos, entre quienes ahora leen estas líneas, por muy crudo que suene, puede encontrarse una futura nueva familia enlutada por la pandemia, pero depende de cada cual que las probabilidades ronden el cero porciento.

Desde hace años resuena bastante el juego de la ruleta rusa, consistente en que un jugador coloque una o varias balas en el tambor de un revolver, sin cargarlo completamente, para luego presionar el gatillo al ubicarlo en su sien, esperando que al hacerlo no acabe con su vida o se vea gravemente dañado. La relación de tal polémico juego y la pandemia es estrecha, pues si desde la población no existe cuidado, como utilización de mascarillas, distancia social, uso de alcohol gel y salidas estrictamente necesarias, se está constantemente jugando con las opciones: muerte-contagio-no contagio, lo que sería equivalente a presionar el gatillo y que justo haya o no una bala que pueda causar algún daño o, directamente, la muerte.

Varios dirán que el gobierno de turno es el principal responsable si algo llegase a pasarnos, sin notar que, y sin ánimos de aliarme a algún bando político, el cuidado está en cada uno de nosotros y todas vuestras acciones, incluso si desde la administración del Estado nada se dijese e/o hiciere, o bien, se siguiesen tomando malas decisiones. De cualquier modo, es fundamental escuchar recomendaciones de expertos en el área, tildados por los medios como “primera línea” y llamados poéticamente “héroes anónimos de la pandemia”. Me refiero a los profesionales de la salud.

La batalla contra el Covid-19 aún no acaba, sino que se avecina otro round en el cual el oponente viene con energías recargadas, entendiéndose como tal a la nueva cepa y las que, casi con toda certeza, continuarán apareciendo. Al otro lado del cuadrilátero se ubica el gran cuerpo defensor, todos los profesionales de la salud, quienes lamentablemente lucharán cansados y apuñalados. Esto último ocurre por el relajo de las medidas preventivas, al creer que las cosas van mejor y, a la vez, por el agotamiento que ha significado el vivir en pandemia, no obstante, así como el resto de la población, quienes trabajan en los distintos establecimientos de salud también se ven afectados de la misma manera, pero agregado a ello se han visto profundamente perjudicados, al enfrentar los tradicionales turnos laborales de 12 y 24 horas a un ritmo aún más frenético, pues si antes dormían 2 o 3 horas, ahora el tiempo se ha reducido a la mitad, o, derechamente, anulado, junto con deber escoger entre comer o usar esos minutos para descansar un rato más.

Es tiempo de mirar un poco más allá de nuestros zapatos, dejando el individualismo de lado y comenzando a darle un respiro a quienes luchan a diario contra la pandemia, arriesgando su propia vida por la de los demás. Recuerde que no son máquinas, sino que personas, seres con una familia detrás y gracias a quienes se han evitado un cúmulo de víctimas fatales a lo largo de la historia.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho