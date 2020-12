Por Juan Pablo Vilo R.

La temporada de verano está en su apogeo en Rancagua, las altas temperaturas y la sensación de calor impregnada en la piel incluso en las noches son señales de ello. Ante esto surge la duda de las piscinas municipales, cuando estarán disponibles y cuáles serán las medidas a tomar por las autoridades dando que el virus de Covid-10 continua siendo un peligro en nuestro país.

“Los recintos dependen de un dueño o administrador. Ellos tienen la potestad de abrir o no. Independiente de que exista un protocolo. Nosotros no tenemos la autoridad para decir, usted abra”. Comentó Diego Ramírez, Seremi de deportes. “Lo que se recomienda si se va abrir una piscina, más que actividades recreativas, organizar cursos de natación donde las personas puedan ocupar los carriles de la piscina por separado”

El Seremi hace recomendaciones de bien estar y deporte, es decir protocolos. En cuanto a las piscinas abiertas, estos establecen una fórmula de cálculo para el aforo que dependiendo de los metros cuadrados que existan, separando el recinto general entre la pileta y áreas verdes, el que sea más chico se cuantifica y se considera 10 metros cuadrados por personas, eso significa que un recinto de 20 metros cuadrados podría tener al mismo tiempo solo dos personas. Mientras más grande sea el recinto, mas aforo tendrá el lugar.

Al interior de la piscina se puede estar sin mascarilla, en las áreas verdes se debe estar con mascarilla. No se siguiere utilizar equipamiento comunes, es decir la popular pelota de piscina por ejemplo. Ingreso y retiro por sectores diferentes, mientras que las piscinas cerradas pueden estar funcionando desde las fase 4 en adelante recién.

“Para ingresar, el recinto debe de tener un control de ingreso con toma de temperatura, un breve llenando de encuesta Covid y además el sistema de registros donde buscar el RUT de personas que deberían estar cumpliendo una cuarentena”. Agregó Diego Ramírez. “Están cerrados los camarines, por lo tanto, la gente tiene que llegar con su traje de baño debajo de la ropa. En los recintos solo estarán abierto los baños, pero no pueden ser usados como camarines”.

Finalizando la conversación junto a Diego Ramírez del Seremi de deportes, él quiso agregar información a modo de recordatorio para la población. “Nosotros no somos una autoridad fiscalizadora, pero si a nosotros llega una información respecto algún lugar con actividad física que no esta cumpliendo con los protocolos, nosotros si podemos hacer llegar esta información a la autoridad sanitaria, y son ellos quienes fiscalizan y pudieran eventualmente aplicar un sumario sanitario al dueño del recinto, si hay condiciones que no se cumplen del protocolo, se arriesga una multa o incluso el cierre del recinto si así corresponde”.

PISCINAS MUNICIPALES DE RANCAGUA

En Rancagua. “En este proceso de apertura para las escuelas de natación, continuaremos tanto en las piscinas municipales de Patricio Mekis y Lourdes con control al público”. Comentó Arturo Lucares Basso, Gerente Corporación Municipal de Deportes de Rancagua. “En esta fase tenemos contemplado aperturar solo las escuelas de natación y no instancias recreativas al público en general, dado que no queremos poner en riesgo la salud de nuestros vecinos”.

Desde el 4 de enero de 2021 estarán disponibles las piscinas, esto último para público con previa inscripción que se realizará vía online a través de las plataformas de la Corporación Municipal de Deportes. Estas funcionarán 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

MEDIDAS DE CUIDADO EN PISCINAS

Solo podrán entrar en funcionamiento al cumplir lo siguiente:

Tener un acceso de entrada y otro de salida.

Un aforo máximo de 1 persona cada 10 m2 dependiendo de los m2 útiles de la piscina y de los espacios aledaños.

Los camarines deben permanecer cerrados.

Mantener al menos 1 metro de distancia con otra persona.

Uso de mascarilla obligatorio cuando no se está en el agua.

No se podrán usar reposeras.

No se podrá comer.

No se podrán ocupar juguetes acuáticos para niños como pelotas y flotadores.

Se deberá ingresar al recinto con el traje de baño puesto.

Trae contigo tu toalla, y accesorios personales como gorro y anteojos para agua.

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando te encuentres en el exterior.

No saludes de manos y besos a otras personas.

No compartir artículos de higiene ni de alimentación.

Evita el contacto cercano, como conversaciones cara a cara.

Es mejor no asistir a espacios concurridos de personas.

Evita lugares cerrados con poca ventilación.

En caso de dificultad respiratoria acude a una urgencia.