La mañana del miércoles, los dirigentes del transporte rural de O’Higgins, Valparaíso y el Maule recibieron la respuesta que el gobierno había comprometido enviarles el martes en la tarde, ante la exigencia del gremio por aumentar el subsidio que compensa las rebajas al pasaje de adulto mayor e implementar tecnologías al sistema.

“No hubo acuerdo”, puntualiza Luis Ramírez, presidente de la Federación Rural de Transportes de la Sexta Región. “No proponen fechas concretas, es lo mismo que nos dijeron la otra vez. Así ya no podemos confiar”, sostiene el dirigente.

En concreto, el oficio, firmado por el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, propone “generar un levantamiento de información de demanda en el más breve plazo”, además de extender la postulación al subsidio compensatorio “al menos hasta el mes de abril de 2021, posterior a la realización de las mediciones de demanda”.

Al respecto, la posición de los transportistas es clara: no van a postular al subsidio y la eliminación de la rebaja tarifaria es inminente. “Queremos que se entienda que no tiene que ver con una voluntad nuestra. Es el Estado el que no está pagando lo suficiente para cubrir ese descuento, lo que genera pérdidas a los transportistas”, asevera Ramírez.

En esa línea, el dirigente señala que ya comenzaron a pintar algunas micros con frases alusivas a la demanda para hacer mostrar su descontento y que, en los próximos días, definirán la realización de movilizaciones.