En la esquina de la calle Chorrillos con Avenida Circunvalación en el sector norte de Rancagua, hace varios días se aprecia esta mala imagen de la ciudad. No se sabe a ciencia cierta si es un basurero o un punto de reciclaje, pero sí está claro que no es saludable para nadie, ni mucho menos para los vecinos alrededor. Hacemos un llamado a los que son responsables, al municipio o a las empresas recicladoras, para que realicen la limpieza del lugar. Y también, no está de más, pedir a quienes dejan basura o escombros en cualquier espacio público, que tomen conciencia y que se informen antes de desechar lo que ya no les sirve.