“Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. 14 Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó[a] por medio de Jesucristo.”

Filipenses 3:13-14

Pablo usa la analogía de un corredor de los juegos olímpicos para comparar al cristiano como un corredor que corre la carrera cristiana. A los hermanos de corinto les dice:

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24

Pablo hace un análisis de su carrera cristiana de su vida espiritual, de sus proyectos, metas, objetivos, fracasos, tropiezos, decisiones, que el hasta ahora había realizado y dice:

“Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante”

Esta declaración del Apóstol es muy importante, dice: “olvidando lo que queda atrás, sigo adelante.”

Muchas veces nosotros somos esclavos del pasado y vivirnos el presente siendo esclavos del pasado, tenga usted esto presente: “no puedes vivir el presente siendo esclavo del pasado.” Por tal razón Pablo dice: “olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo para seguir adelante”.

Esta es una actitud de un corazón renovado que olvido lo pasado y que anhela conocer más a Dios y crecer en la vida cristiana. El apóstol Pablo decía: “Quiero conocer a Cristo, quiero experimentar su poder, quiero sufrir con El, y participar de su muerte, sigo hacia adelante a la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamo por medio de Jesucristo.”

Pero para esto, usted debe olvidar lo que queda atrás y extenderte hacia adelante y seguir a la meta que es Jesús.

Que las heridas, fracasos, menosprecios, desilusiones que vivió el 2020 no sean un obstáculo que le impidan poder avanzar, empiece de nuevo a correr “Olvide lo de atrás” formúlese nuevas metas, sueñe con nuevos proyectos, espirituales y materiales, personales y familiares y siga corriendo con fe hacia la meta.

De los errores se aprende. Con Cristo vuelva a empezar.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.