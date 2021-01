Por Patricio Miranda Humeres.

La crisis sanitaria no fue impedimento para que más de 387 mil personas, tomando los resguardos correspondientes, concurrieran a las urnas en la región de O’Higgins el 26 de octubre.

Un día histórico, no solo por la alta participación, que superó la de la segunda vuelta presidencial del 17 de diciembre de 2017, sino por lo que estuvo en juego: la redacción de una nueva Constitución.

Los resultados del plebiscito son conocidos: según datos del Servel, 5 millones 800 mil personas en el país aprobaron que se confeccione una nueva Carta Magna (78%), versus 1 millón 600 mil que querían que se mantuviera el actual escrito (22%).

“Es un hito histórico por muchas cosas. El ciclo político que se inauguró el año ’90 en Chile se agotó. Y también los consensos y los actores políticos que surgieron con la transición. Por eso tenemos una situación política tan empantanada y el país requiere construir una nueva institucionalidad, un nuevo pacto social”, afirma Gabriel Gaspar, analista político y exministro. “En el fondo, lo que ocurrió fue decir que queremos una salida institucional, pacífica y democrática a la crisis que está viviendo el país, por eso creo que es lo más importante que ha pasado en el año”.

Para la diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS), en el plebiscito “se conjugaron varias cosas. Hace muchos años se estaba repitiendo que se quería hacer una nueva Constitución. Y también el tema del abuso, que fue lo que marcó el estallido social, al ver cómo la actual Constitución permite esos abusos”.

Por otra parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), asegura que el plebiscito de octubre demostró “que sí somos capaces de definir nuestro destino. Que no todo está entregado a una protesta en la calle, que fue válida en un momento con el estallido social, pero hoy hay que dar un paso más y no quedarse solo en la protesta, sino en la construcción. Y esa construcción va por el lado de esta nueva Constitución”.

Desde la vereda contraria, el diputado Diego Schalper (RN), sostiene que “cualquier plebiscito es un hecho histórico. Creo que en buena hora hubo una alta participación. Veo con muy buenos ojos que el proceso haya servido para reenfocar al país en un clima de diálogo, de encuentro. Tengo la sensación de que se respira un ambiente de mayor búsqueda de acuerdos”.

Un acto soberano

Algo que el exministro Gaspar pone de relevo es que “esta vez, la Constitución va a surgir de un acto soberano. Antes no se le preguntaba a nadie, el presidente o los líderes consultaban a un grupo de sabios para que ellos redactaran lo que la sociedad quería”.

“Ahora, a lo mejor, no todos son expertos en todo. Es natural. Pero el debate no estará encerrado entre los 155 constituyentes. Espero que muchos de esos temas se abran a la discusión y opine la ciudadanía, de una manera organizada. No puede ser un cambullón a cuatro paredes”, añade.

El punto es recogido por el diputado Castro: “Las Constituciones en estos 200 años han sido ajenas a los chilenos. Las hicieron abogados, grupos de expertos y luego se timbraba el documento. Los chilenos no las entendían, no las leían, eran una cosa de eruditos prácticamente. Ahora eso cambió”.

Además, una arista que Alejandra Sepúlveda destaca es la forma en que todo se gestó para culminar con la decisión del plebiscito. “El proceso constituyente, a partir del estallido social, nace desde la ciudadanía, no es desde la cúpula política hacia abajo. La ciudadanía se hizo cada vez más consciente de su poder”, plantea.

Alta participación

Mito, creencia o simplemente un comentario, más de una vez se planteó el tema del poco interés de los jóvenes en la política. De hecho, según datos de la última Encuesta Nacional de Juventud 2018 del INJUV, un 82,5% de los jóvenes declaró estar poco o nada interesado en el tema.

A juicio del exministro Gaspar, en muchos casos se trata de “prejuicios” e “ideas instaladas” que no contienen un mayor análisis. “Es cierto que muchos jóvenes no se expresaban electoralmente, pero sí participaban en movimientos sociales, desde los “pingüinos” a la movilización universitaria en 2011”, sostiene.

El analista explica que “la juventud no participaba institucionalmente, lo que es otro tema. Pero esta vez, al ofrecerse la posibilidad de construir una nueva institucionalidad, nuestra juventud se ha hecho presente”.

La diputada Sepúlveda cree que la considerable asistencia de jóvenes a las urnas tiene que ver con que el plebiscito se irguió como una posibilidad real de generar transformaciones trascendentales para el futuro de Chile.

“Hay un cambio etario, generacional, de jóvenes que quieren participar en la construcción de una política distinta. Creo que se conjugaron varias cosas y afortunadamente eso se vio expresado en la participación ciudadana”, sostiene la parlamentaria.

Eso sí, Sepúlveda es prudente al señalar que lo ocurrido el 26 de octubre es solo una parte del trabajo que queda por delante. “Hay que estar muy conscientes de que también tiene que haber una gran participación en abril, para poder tener los 2/3 y hacer las modificaciones que el país necesita. Si no, todo este proceso va a ser inútil”, postula.

Para Diego Schalper la alta participación también es el reflejo de desafíos para la clase política.

“Esto nos obliga a acusar recibo de que la gente participa cuando están en juego cosas importantes, por lo que hay que transformar los espacios de participación. También hay que moderar las expectativas, porque no podemos cometer el error de que la ciudadanía crea que la Constitución es un espacio para cambiar cosas urgentes. Las Constituciones cumplen un rol, pero no resuelven el 100% del problema”, asevera el diputado por el Distrito 15.

El plebiscito a futuro

¿Qué dirán los libros en unas décadas más, cuando se enseñe sobre el plebiscito de 2020 en escuelas y universidades?

Echando mano a la historia, Gabriel Gaspar recuerda la bonanza económica que vivió el país entre las décadas de 1880 y 1920 “cuando nuestras élites se farrearon la riqueza del salitre”.

Con ello en mente, Gaspar plantea que “no quisiera que se dijera es que los chilenos por segunda vez, después de 100 años, volvimos a farrearnos una gran posibilidad. Me gustaría que se dijera que los chilenos aprendimos de nuestra historia, entendimos que lo fundamental es organizar la propia casa, ser menos exitistas, más realistas, pensar en la nación más que en las ventajas del día a día y que el plebiscito permitió crear un nuevo pacto social, que se expresó jurídicamente en una nueva constitución y que sobre esa base construimos el Chile del futuro. eso me gustaría que se dijera”.

La diputada Sepúlveda, en tanto, cree que el plebiscito significó un cambio de paradigma: “Espero que se enseñe como un triunfo de la ciudadanía, pero que tiene que culminar con una nueva Constitución para que podamos hacer los cambios. Si no lo logramos, esto puede ser solo un maquillaje y causar una profunda frustración. Con esto recién se comienza”.