Por: Ricardo Obando.

Un difícil partido tuvo que afrontar la tarde de este martes Colchagua CD. En el estadio El Teniente, los blancos se enfrentaron a un corajudo Deportes Colina, elenco que también está comprometido en la zona baja de la tabla y que salió con todo a apretar a su rival, pero de todos modos logró volver a la victoria tras imponerse por 1-0.

Es más, en los primeros instantes del juego, los “Eléctricos” (como se denomina al conjunto del norte de la región Metropolitana) no dejó salir al elenco de Francisco Arrué. Con asfixiante marca complicaron el armado de medio terreno. Los pupilos de Rodrigo “Kalule” Meléndez hicieron imprecisa la salida blanca, que solo con los chispazos de Mathias Vidangossy y Francisco Pizarro, se pudo arrimar a la portería de Walter Limenza.

Recién en los 12’ el elenco de la Herradura pudo llegar con real riesgo. Un pelotazo en profundidad para Matías Pinto, culminó con un tiro cruzado y posterior tiro de esquina gracias a la tapada del meta forastero.

Pero, en retaguardia y como ha sido costumbre este año, sufrió. En los 16’ el volante Martín Ormeño se generó la oportunidad para batir a Víctor Gálvez, pero el portero colchagüino achicó de buena forma dejando al rival sin ángulo para un remate a puerta.

Tras eso, después de los 20’, los sanfernandinos tomaron el control de las acciones, pero les costó entrar al área de Colina, ya que los forasteros se pararon bien en su zona.

Hasta que, en los 40’, Colchagua encontró un espacio por la izquierda que aprovechó de muy buena forma Nicolás Forttes, para batir al portero Limenza y poner el parcial 1-0, marcador con el que se fueron al descanso.

LO SOSTUVO CON UNO MENOS

En el complemento, y como se esperaba, Deportes Colina salió a buscar la igualdad. El equipo de “Kalule” presionó y por varios pasajes pudo manejar el balón. Eso sí, ahora era Colchagua el que estaba bien parado conteniendo los embates de su oponente.

Ormeño, Juan José Vega, Matías Bizama y Gonzalo Fierro (ex Colo-Colo) comenzaron a generar el fútbol, pero sin mucha profundidad. Atrás, Danko Espinoza, Luciano Araya, Matías Álvarez y Joaquín López devolvía y devolvían balones.

Sobre los 60’, el conjunto de Francisco Arrué necesitaba aire ya que no lo dejaban respirar. Meléndez, además, buscó dar más ataque a su equipo con los ingresos de Brian Mendoza y Felipe Alvarado para atosigar aún más, y el DT colchagüino respondió con José Tomás Castro y Milton Alegre.

Y recién ahí comenzó a aparecer el elenco blanco por el territorio visitante. En los 67’, un robo en mitad de cancha le permitió a Alegre habilitar a Forttes que, con un tiro ajustado al segundo palo, estuvo muy cerca de anotar su segundo personal.

Pero, todo se le complicó en los 69’, cuando el juez Fabián Pizarro expulsó al defensor Danko Espinoza por una fuerte infracción. De ahí para adelante, el elenco de la Herradura tuvo que luchar con 10 elementos. Arrué además se vio obligado a prescindir de Pizarro por el defensor Tomás González, con el fin de no descuidar el fondo.

Y así lo hizo, se tuvo que defender con los dientes apretados y logró sostener un triunfo de oro para respirar tranquilo en el cierre del torneo.

Cabe consignar que, el próximo lance para los sanfernandinos, será el domingo a las 18 horas en La Florida visitando al puntero Lautaro de Buin.

Ficha del Partido

Colchagua CD (1): Víctor Gálvez, Danko Espinoza, Luciano Araya, Matías Álvarez, Joaquín López; Octavio Pozo (90’+2’, Juan Jeraldino), Nicolás Carvajal, Mathias Vidangossy (63’, José Castro); Nicolás Forttes (90’+2’, Javier Medina), Matías Pinto (63’, Milton Alegre), Francisco Pizarro (70’, Tomás González). DT: Francisco Arrué.

Deportes Colina (0): Walter Limenza; Nicolás Higueras (62’, Brian Mendoza), Felipe Retamal (62’, Felipe Alvarado), Gonzalo Pérez, Sebastián Valencia; Martín Ormeño (75’, Juan Maulén), Juan José Vega (82’, Luis Carvajal), Gonzalo Fierro; Gerson Martínez, Matías Bizama, Sebastián Julio (82’, Rodrigo Riquelme). DT: Rodrigo Meléndez.

Árbitros: Fabián Pizarro, Gabriel Vera, Felipe Coñolef, Felipe González Orellana.

Amonestados: Espinoza, Forttes, Carvajal, Arrué DT, Gálvez (COL); Retamal, Fierro, Vega (DCO).

Goles: 1-0, 40’, Forttes.

Estadio: El Teniente, Rancagua.