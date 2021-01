Por: Ricardo Obando.

Tras conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Tercera División A 2020, Deportes Rengo estaba a la espera de conocer el sorteo de los rivales que buscarán su paso a la ronda de los cuatro mejores elencos de la temporada.

Y justamente, el domingo por la tarde, en la ANFA se puso en práctica la fórmula para determinar las parejas del inicio de los play-off y en dos bombos, cuatro cabezas de serie en uno y en el otro los segundos y mejores terceros, se procedió a establecer los cruces.

Es así como el cuadro que dirige el rancagüino Fred Gayoso se verá las caras contra el equipo de Arturo Vidal: Rodelindo Román. El conjunto de la comuna de San Joaquín es adiestrado por el peumino Rodolfo Madrid (ex jugador de Colo-Colo) y en partidos de ida y vuelta uno de los dos seguirá en carrera por el ascenso.

La llave comenzará en el estadio municipal de Rosario el próximo sábado a las 17 horas y finalizará siete días después en la capital.

En tanto, los otros emparejamientos quedaron conformados así: Provincial Ovalle vs Municipal Santiago; Real San Joaquín vs Deportes Limache (conjunto dirigido por el rancagüino Ítalo Pinochet) y Lota Schwager vs Provincial Ranco.

Cabe recordar que, los dos finalistas ascenderán directamente a la Segunda División Profesional 2021.