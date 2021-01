Patricio Miranda Humeres.

Con desazón y enojo reaccionó el director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Millard, al comunicado que la Asociación de Funcionarios de la Salud del recinto hizo público la semana pasada, en el que denunciaron una serie de irregularidades que estarían ocurriendo en el establecimiento de salud.

En el escrito, de poco más de dos páginas, se acusa “falta de personal de los estamentos no profesionales”, lo que habría derivado en una sobrecarga laboral en los trabajadores, debido a que, aseguran, ciertas jefaturas “no hacen requerimientos para remplazar las ausencias de los funcionarios”.

En esa línea, en el comunicado también se advierte el alto ausentismo dada el “aumento de licencias médicas por patologías físicas y mentales”, agudizadas por la pandemia. Se asegura, incluso, que hay funcionarios con permisos superiores a 730 días, es decir, más de dos años.

“Es indudable que no está todo el personal que nosotros quisiéramos, pero es porque no se puede contratar porque no hay”, asevera Millard. “Durante la pandemia, llegamos a tener contratados 400 personas aquí, además de la dotación del hospital. Entre septiembre y octubre bajamos a 280, que se han mantenido en el tiempo. Entonces cuando dicen que hay problemas con reemplazos, claro que ha habido, pero hemos hecho muchas cosas para que no suceda”.

Para Millard, los números y las causas de los problemas son claras. “El ausentismo es altísimo. El año 2018 eran 26 días acumulados, en 2019 fueron 31 y el año pasado 35 días acumulados. Esto significa que, por cada funcionario, hubo 35 días con licencia médica. Es algo realmente impactante. Hay licencias absolutamente ciertas, pero también hay mucho abuso”, sostiene. “Apliqué artículos para sacar gente que tenía 300, 500 días de licencia y era gente que estudiaba, que tenía Pymes y estaba con licencia… pero ovejas negras siempre quedan”.

El médico postula que el hospital ha hecho llamados permanentes de reclutamiento, además de trasladar de forma interna a funcionarios que están en las áreas con los índices más bajos de ocupación para suplir la falta de trabajadores.

“A veces ese personal que traslado tira una licencia de 30 días, porque obviamente a veces se asustan, lo que no debiera pasar, pero la gente es así. Entonces nosotros mismos en el ausentismo de repente somos poco solidarios. No entendemos que cuando yo falto y lo hacen tres o cuatro funcionarios más, va a haber otros que van a tener que quedarse a cubrir el turno”, comenta.

Los otros problemas

Otra de las aristas que menciona la Asociación de Funcionarios de la Salud en su comunicado, refiere a un supuesto maltrato y abuso laboral. “Se amedrenta a funcionarios reemplazantes, a los cuales se les condiciona su continuidad en el cargo a su silencio (…). A los funcionarios contratados y titulares se les castiga, reprime y se les hace buscar quien cubra sus ausencias por feriados legales y/o permisos administrativos”, reza el escrito.

Roberto Vasconcelo, presidente (S) del gremio del hospital, afirma que “quienes tienen cargos medios o jefaturas, castigan mucho a los funcionarios. Si reclaman por una mascarilla o por un guante, los dejan marcados y a los de planta los castigan no dándoles permisos administrativos”. El dirigente acusa, además, que tampoco se cumplen los descansos para los trabajadores que repiten turnos.

Una demanda ya conocida y planteada también por el capítulo local del Colegio Médico tiene que ver con la falta de ciertos insumos, situación que, asegura Vasconcelo, aún no se soluciona del todo.

Al respecto, el director del hospital asevera que se ha avanzado en el tema. “He reconocido que hemos tenido problemas de insumos, pero buscamos los mecanismos para solucionarlos y lo hicimos. Es indudable que no estamos al 100% con todo, pero las cosas están llegando”, dice. “En el peor momento estuvimos con un 94% de abastecimiento, actualmente estamos en 96% y dentro de esta semana deberíamos estar al 100%”.

Millard también respondió a las acusaciones de abuso y maltrato laboral en el hospital: “Lo lamento y rechazo categóricamente. Soy enemigo del maltrato y me gusta que se hagan los sumarios que correspondan, pero el maltrato tiene que demostrarse. Muchos funcionarios toman como maltrato cuando se les exige hacer tareas”.

Actualmente, hay 32 sumarios en curso en el recinto y la administración instruyó otros 19. “Aquí ha habido suspensiones y destituciones. Yo no acepto el maltrato que aquí, en áreas como pabellones, estaba instaurado”, comenta Millard.

Asimismo, se refirió directamente a los dirigentes gremiales. “Como director, a mí me duele que el gremio al que le tengo abiertas las puertas, vaya con un inserto que lo único que va a traer es una preocupación indebida a la gente, con un hospital que está haciendo las cosas bien. Pidieron una reunión el 23 de diciembre y la tuvimos esta mañana (ayer) ¿Eso es no tener las puertas abiertas?”, cuestiona.

“Hemos tenido un aumento de los casos Covid en el hospital”

De las 571 camas de atención intrahospitalaria en el recinto, 395 están ocupadas, lo que equivale al 69%.

De esas ocupaciones, 37 corresponden a pacientes con Covid y, de ellos, 9 están en la UCI o la UTI. “Hemos tenido un aumento de los casos”, reconoce Millard, pero haciendo el contrapunto de que el uso de “ventiladores está a la baja”.

Con todo, asegura que “la situación del Covid está muy manejada” en el hospital y que, hasta el momento, no han recibido traslados de pacientes desde otros centros de salud. “Las piezas son completamente aisladas, podríamos llegar a tener prácticamente unos 80 pacientes con ventiladores. Todo eso, claro, con un gran esfuerzo de nuestros funcionarios”, dice. “Pero espero que eso no llegue a suceder. Y si hay que hacer doble turno, los funcionarios van a responder, ahí estaremos. Esa es la confianza que tengo en el personal”, reflexiona.