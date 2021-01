Ximena Mella Urra

A fines de noviembre pasado, el ahora ex concejal Danilo Jorquera renunciaba a su cargo en el municipio. En un principio se habló que sería candidato a consejero regional pero él mismo nos aclaró en conversación con #DiarioElRancagüino que nunca lo dijo así, que sería candidato a consejero regional, que solo se puso a disposición de la comunidad y que con su partido a nivel regional iban a resolver este futuro.

Por lo tanto, hasta el momento, y hasta este lunes día de la inscripción definitiva, Jorquera es candidato al sillón municipal por Rancagua. En primer lugar quiso dejar claro que es militante del Partido Comunista y no independiente. “Por mucho tiempo he trabajado con gente del ámbito social y ahí nos movemos. El partido le da la posibilidad legal de ser candidato y además le otorga el respaldo político”, aseveró.

“Esta candidatura me tiene bastante entusiasmado y la gente lo ha recibido bien”, reafirmó Jorquera. Además, dijo, “me respalda mi trayectoria de 22 años como dirigente sindical y de 16 años como concejal donde conozco de cerca la situación de los vecinos y me permitió trabajar a diario sus problemáticas. Las únicas comisiones dentro del consejo municipal que trabajaron activamente fueron las que yo presidí”,aseguró.

PRIMARIAS

Jorquera respalda fuertemente llevar solo un candidato a la alcaldía para las elecciones de abril próximo, y para ello dice, es crucial realizar unas primarias ciudadanas para la elección de este candidato o candidata. “Estamos trabajando para que la voluntad popular resuelva quién va a representar a la oposición de izquierda neoliberal. Sin embargo hasta hoy no hemos tenido respuesta de los demás candidatos. Por eso estoy dispuesto a someterme a esas elecciones donde será la voluntad popular la que resuelva esta disyuntiva en nuestro sector”.

En efecto, este domingo su sector realizará primarias ciudadanas para elegir candidato(a) para gobernador (a) entre Esteban Valenzuela y Patricia Torrealba. “Podríamos aprovechar esta instancia donde tendremos los listados pasados por el Servel, para que lo hiciéramos. Pero lamentablemente los partidos políticos no llegan a acuerdo. Si llegáramos a acuerdo acá los candidatos creo que despejaríamos el tema a nivel central y nos someteríamos directamente a primarias este fin de semana”, solicitó el ahora candidato.

-A su juicio, ¿cuáles son las ventajas de que un segmento lleve un candidato único?

El no dividir la votación. En las alcaldías debiéramos trabajar con segundas vueltas al igual que con los gobernadores, porque nadie sacaría lo que se pide por ley. Cuando Eduardo Soto salió elegido por primera vez, lo hizo con una minoría y Carlos Arellano perdió por algo más de 3 mil votos. Nosotros sacamos más de 4 mil 600 votos, que con eso no hubiera salido Soto y no tendríamos la tragedia que hoy tenemos en el municipio. Además demuestra unidad, porque armar un programa en común y administrar en conjunto con las organizaciones políticas y sociales este municipio, e ir a convencer a la gente más que imponer, que es lo que ha pasado hasta ahora.

-Entonces, ¿qué propone ud. para el municipio de Rancagua?

Por supuesto, cambiar la forma de funcionamiento de la municipalidad, que todos los organismos y los CDC realmente funcionen, que la formación de mesas de trabajo y sectorialmente a través de estas, mejoren las políticas que se desarrollan en la comunidad. Esto también tiene que ver con las relaciones de trabajo y humanas para terminar con esta odiosidad entre el actual alcalde y los funcionarios del municipio, eso hay que terminarlo y para eso debemos estar sentados en forma permanente con las organizaciones sindicales porque para eso son.

-Finalmente, ¿qué lo motivó a ir por este puesto después de tantos años como concejal?

Me encanta el trabajo de concejal porque uno anda en medio de la comunidad, o haciendo olas comunes, en temas de cultura, recreación, etcétera. Después de cuatro periodos encontramos que ya era suficiente y la decisión fue tomada, incluso antes que saliera esta ley sobre no volver a postular a estos puestos después de tres periodos.

Hemos comprobado el respaldo. Este domingo publicamos el video donde anunciamos la candidatura y hemos tenido una aceptación increíble, lo cual nos tiene muy entusiasmado. Por lo tanto el lunes comenzamos la campaña con todo.