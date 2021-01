En el salón Cachapoal de la Gobernación provincial, el director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Daniel Díaz, en compañía del gobernador Felipe Uribe; el seremi del Ministerio del Deporte, Diego Ramírez; el seremi (s) de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Eduardo Vergara; y la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, entregó los principales resultados regionales del 13° Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2019, que realizó el Servicio.

Muestra y Población Representada

Para la Región de O’Higgins, la muestra efectiva fue de 4.671 alumnos, que representan a 46.554 estudiantes de Octavo Básico a Cuarto Medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de la región. La distribución de la muestra por sexo fue de 2.322 hombres y 2.333 mujeres. Además, la distribución de la muestra efectiva por cursos señala que se levantaron 1.944 casos entre Octavo Básico y Primero Medio, y 2.727 entre Segundo Medio y Cuarto Medio. Respecto a indicadores relacionados con el trabajo de terreno, la tasa de logro fue de 93,1% sobre el total de cursos teóricos enviados a terreno (297/319).

De acuerdo a los resultados, el estudio muestra un descenso en el consumo de marihuana entre los estudiantes encuestados (29,0% en 2017 a 24,9% en 2019). Este comportamiento del consumo viene acompañado por una disminución en el porcentaje de estudiantes que declararon haber recibido ofrecimiento directo de marihuana durante el último año (de 37,5% en 2017 a 33,1% en 2019). Por su parte, se aprecia un aumento de la percepción de riesgo (un 20,8% en 2017 indicó que usar marihuana frecuentemente es riesgoso, frente a un 25,5% en 2019).

Asimismo, el estudio muestra que el consumo de alcohol en el último mes se mantiene estable en un 29,3% en 2019. Además, la percepción de riesgo de uso de alcohol diario no muestra variaciones (62,9% en 2019), así como tampoco el porcentaje de estudiantes que afirman les sería fácil conseguir alcohol (37,4% en 2019).

También el estudio muestra que el consumo de tranquilizantes sin receta médica se ha mantenido estable en escolares, respecto al estudio anterior (9,0% en 2019).

Para el gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, las cifras entregadas por este estudio “nos demuestran que como Gobierno de Chile se ha hecho un buen trabajo por la prevención en el consumo de drogas y alcohol en los escolares de nuestra región. Pero es también una alarma para decirnos que debemos seguir trabajando los diferentes servicios relacionados, porque todos estamos involucrados en esta prevención al consumo. Y tiene que ser un compromiso de la ciudadanía también. Nosotros, como Ministerio del Interior y Seguridad Pública también hacemos un trabajo diario con nuestras policías, para tratar de detener a las bandas que tienen relación con el tráfico y la venta de drogas. Así que felicito al SENDA por su trabajo, y por los resultados de este estudio. Hay que seguir por el mismo camino, y la invitación es a que nos involucremos todos, porque esto es una lucha diaria”.

Por su parte, el director regional del SENDA, Daniel Díaz, dijo al término de la presentación de los resultados que “la prevención es tarea de todos. Nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, y nuestro director nacional, Carlos Charme, están muy ocupados por fomentar la prevención en nuestros niños, niñas y adolescentes. Por esta razón es la que se lanzó el Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas el año 2019, en cadena nacional por nuestro presidente. Y estos resultados nos indican como está la prevalencia del consumo de alcohol y drogas en la población escolar. Dentro de eso, lo que nos tiene contentos —pero tampoco satisfechos, como dijo el gobernador—, es que hay una baja en la prevalencia del consumo de marihuana en la población escolar, que en nuestra región de O’Higgins también es significativa. Eso nos llama a seguir trabajando con los escolares, con las familias, con las comunidades; y seguir trabajando colaborativamente con los demás organismos públicos, pero también con el mundo privado, que puede aportar bastante al igual que las organizaciones civiles. Debemos trabajar juntos, para seguir bajando los niveles de prevalencia en el consumo de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra región”, explicó Díaz.

Sobre los resultados de este estudio, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, dijo que son “satisfactorios, porque van a la baja, pero siguen existiendo jóvenes que consumen, sobre todo tranquilizantes sin receta médica, que es un punto que nos preocupa. En el Plan Regional de Seguridad Pública, uno de los delitos priorizados es precisamente el consumo de drogas y alcohol y en su aspecto más policial, la persecución del tráfico y la infracción a la Ley 20.000. Las policías están haciendo su trabajo, y el llamado es siempre a denunciar si las personas ven que sus hijos o alguien de su familia están consumiendo drogas, o sabe de algún punto de tráfico. Así que felicito el trabajo que se está haciendo desde el SENDA, y a seguir trabajando de la misma forma”.

Finalmente, el Seremi del Ministerio del Deporte, Diego Ramírez, comentó también los resultados. “El consumo de drogas y alcohol en los escolares, es una temática de la cual nadie puede ausentarse. En la medida que nosotros entendamos que este es un problema que tiene similitud con la pandemia —en términos de que no vamos a salir solos de esto, que además es algo de largo aliento, y que no podemos dejar de lado, y que pensemos que por un resultado positivo esto está terminado—, sino que vamos a tener que asumir esta responsabilidad de aquí en mucho tiempo más. Nuestro mensaje es a realizar más actividad física y deporte, y como Ministerio del Deporte tenemos una oferta regional importante, sobre todo para los escolares, que están formando sus hábitos. La vida es mejor, si podemos hacer que los niños, niñas y adolescentes no vivan estos flagelos. Reitero nuestro compromiso de seguir trabajando para aportar, y continuar bajando las cifras en la región”.

El Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (ENPE) 2019 observa tendencias en el consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes de 8° básico a IV medio del país, y se realiza cada dos años. En esta ocasión fue realizado a más de 46.000 estudiantes de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de las 16 regiones del país.