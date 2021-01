39 comerciantes de la Feria Libre de San Fernando presentaron, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, un recurso de protección en contra del municipio de esta comuna a raíz de la no renovación de las patentes comerciales a contar del pasado 1 de enero.

En el escrito, patrocinado por los abogados Óscar Begazo y Camila Escobedo y donde solicitan dictar una orden de no innovar, expresan que “los beneficiados de este recurso han sido notificados mediante carta certificada de la Unidad de Normalización y Recaudación de Impuestos, Dirección de Administración y Finanzas de dicha Municipalidad, fechada el 18-12-2020, de resolución que indica ‘no se les renovaría sus patentes’ a contar desde el 01-01-2021, cuestión que en Derecho Administrativo, se denomina Revocación, por no cumplir el requisito de residencia en la comuna, según indica, requisito habilitante que estaría contemplado en una nueva Ordenanza Municipal de funcionamiento de Ferias libres de la comuna” y que, a la fecha de presentación del recurso, “no hay antecedente alguno (…) de esta presentación que exista dicha ordenanza, no consta siquiera en el portal web de la I. Municipalidad de San Fernando, situación de extrema gravedad como se puede apreciar”.

Es más, en el documento presentado ante el tribunal de alzada rancagüino, apuntan que “el señor alcalde se apartó gravemente de la conducta esperada de este tipo de autoridades, no controlando y concurriendo a la realización de un actuar antijurídico de su administración, cuestión que debe ser remediada por esta judicatura a la mayor brevedad”.

Cabe consignar que, según los antecedentes expuestos, la ordenanza vigente para la feria libre data de 1993.

En San Fernando, por redes sociales, se ha conocido de la misiva enviada a los feriantes, dándoles a conocer que se les exigiría una serie de requisitos, como domicilio, el lugar de votación y situación socioeconómica, para analizar su continuidad. Es decir, que por ser de fuera de la comuna estarían siendo discriminados, agregan.