Por Juan Pablo Vilo R.

Esta historia tiene como protagonista a María Teresa Oyarzún, mujer de 66 años adulta mayor de Rengo que en 2017 sufrió lo que ella denuncia como una negligencia médica grave en el Hospital Regional de Rancagua. El incidente la dejo con pérdida de visión en su ojo derecho, en la actualidad su condición médica le impide conseguir un trabajo estable y además aún se encuentra gestionando un juicio por dicha situación.

“Yo seguí todo mi procedimiento del día que me paso mi problema, a mí se me desprendió la retina de mi ojo y perdí la visión porque me tramitaron para acá y para allá y no me querían dar una hora”, comentó María Teresa. “Yo estaba en el plan AUGE, tenían que operarme y la niña que da las horas se negó rotundamente a darme la hora con el doctor”, aseguró.

En un principio, durante la primera semana María Teresa se atendió en Rengo, donde por falta de insumos médicos para atender su problema fue derivada al Hospital Regional de Rancagua. Aquí fue donde un oculista la atendió y le ordenó pedir una hora urgente para tratar su ojo con una operación.

Según lo que ella denuncia, la negligencia ocurrió con la solicitud de la hora una vez se le negó la urgencia y solo se le entregó una atención para tres meses, fecha para la cual ya era demasiado tarde realizar la operación, resultado de esto María Teresa termino con pérdida de visión de su ojo derecho de manera permanente.

Desde que ocurrió toda esta situación en 2017, que María Teresa está en un juicio contra el Estado hasta el día de hoy. “A mí me ha traído mucha tristeza, mucha impotencia, estoy con psicólogo porque yo no puedo cocinar en mi casa, porque todo lo que es calor a mi ojo me duele”, agregó María Teresa. “El Estado me había ofrecido 2 millones de pesos, porque ellos reconocieron, pero ahí fue cuando les dije que no iba a aceptar el dinero porque quería que con esto se hiciera justicia, ahí tomé a mi abogada”.

La causa está pendiente en el Segundo Juzgado Civil, su abogada pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua, sin embargo María Teresa también está decepcionada porque no ha podido comunicarse con su abogada desde el mes octubre, ni tampoco con la Corporación. María Teresa comentó “Desde la primera semana de noviembre he estado llamando a mi abogada y no me contesta mis llamadas, he llamado hasta la Corporación y ponen una grabadora, no hay respuesta”.

Desde la Dirección del Hospital Regional se comunicó “Aclaramos que, tal como lo ratificó la Justicia, no se trató de una negligencia médica, ya que el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins realizó la atención clínica que necesitaba la paciente”.

Además de esto último agregaron “No obstante de que no exista negligencia médica, puede haber surgido un problema administrativo al entregar la fecha de la segunda consulta, es por ello que el actual director del HRLBO, Dr. Fernando Millard, instruyó un sumario administrativo para revisar responsabilidades”.

“Todo negativo, no confió en la justicia, no confió en personas que realmente quisieron ayudarme, yo día a día sufro mucho por mi angustia, he intentado incluso desaparecer de mi vida, porque mi vida cambio de la noche a la mañana así de rápido”, dijo María Teresa. “Hago esto para que no le suceda a otras personas, cuantas cosas pasan y la gente no sabe dónde pedir ayuda, yo he estado pidiendo ayuda durante cuatro años”.