Soy Felipe Rivera Sánchez, Sociólogo.

Nací en Rancagua, al igual que mi padre, madre y abuelos. Se de sus historias de esfuerzo; estoy orgulloso del trabajo que realizó mi madre como profesora durante más de 40 años. Los vi vivir la ciudad, sus bellezas, y también sus precariedades. He desarrollado mi formación académica en ámbitos de la innovación y el desarrollo social. Mis temas de investigación de principal interés son educación y trabajo, vinculación entre mercado laboral y sistemas de formación, sistemas productivos, ecosistemas de innovación. En síntesis, el desarrollo de un país está fundado en la creación de valor agregado, y no en la simple extracción de recursos naturales.

En mis 17 años de desempeño profesional he tenido la oportunidad de trabajar en áreas estratégicas de universidades, así como en áreas de desarrollo de empresas; siempre pensando en nuevas formas de abordar el desarrollo de la institución y su aporte al país, y a sus personas.

He sido testigo, desde el 2001 a la fecha, como hemos discrepado eternamente sobre el modelo de desarrollo, sin lograr tomar acuerdos al respecto. He sido testigo del vacío de liderazgo que ha impedido que Chile despegue con fuerza y brinde mejores condiciones a sus ciudadanos. He sido testigo de la dificultad que enfrentamos a la hora de cooperar, cuestión clave cuando hablamos de desarrollo, pero que se ha visto trabada por la desconfianza, y el cálculo de “cómo voy ahí”, que ha primado sobre el bien común.

En lo político, soy un convencido de que la buena política debe ocurrir en espacios de participación abiertos, donde prime el respeto y la convicción respecto a que no hay ideas buenas ni malas, sino aportes que deben ser comprendidos desde una mirada amplia de la sociedad.

Creo en sistemas de votación que le permitan a la ciudadanía decidir sobre los aspectos más importantes de su vida social, política y cultural.

Hemos visto como todos los sectores se han ido declarando “socialdemócratas”. Eso ha ocurrido porque estamos frente a un escenario donde no hay cabida para los extremos, y es bueno que busquemos el equilibrio, pero para eso es necesario debatir sobre el sistema, el modelo que queremos construir. Estoy convencido que necesitamos mayor tasa de impuestos para alcanzar los objetivos del bien común que deseamos.

Necesitamos más emprendimiento, más ciencia, pero descentralizada. Una política industrial que converse con los territorios. Rancagua debiese ser polo de desarrollo, donde prime el surgimiento de nuevas empresas en las áreas estrategicas que han sido definidas desde hace más de 10 años a la fecha.

Creo que el rol del Estado es garantizar el bien común, por ende, debe ser tan fuerte y necesario como se requiera para administrar una sociedad equitativa. De lo contrario, si el estado no llega a algún sector habrá desprotección y otros disponibles para proteger.

Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido con el narcotráfico.

Las regiones deben tener potestad sobre sus territorios, sus recursos, y en eso avanzaremos para la elección de gobernadores, pero al mismo tiempo debemos preveer que una nueva constitución posibilite la autonomía de la utilización de recursos descentralizados.

Estoy convencido que Chile ha transitado en los últimos años a una sociedad más cosmopolita. Hay estudios y evidencia que ese cosmopolitismo también es parte importante de una economía más potente, más creativa, más diversa.

En este sentido, creo que debemos respetar la oportunidad de mirarnos como una sociedad diversa, pero con fundamentos básicos respecto del bien común, sobre los derechos y deberes que nos rigen de forma igualitaria.

Nuestras regiones, son ciudades bellas, que tienen mucho que mostrar al mundo. O’Higgins es una región que tiene parajes muy atractivos en su coordillera, en sus costas, y en sus campos. Para impulsar su desarrollo, debe mostrar esa cultura.

Me apasiona pensar en el futuro, en el Chile y en las ciudades que queremos vivir. Creo que la ciudad es el escenario donde la vida ocurre, por ende, de la calidad de sus espacios públicos depende en gran medida nuestras relaciones. Una ciudad segregada no solo es reflejo de una sociedad categorizada, sino que tiende a profundizar las diferencias.

Fui testigo de como Rancagua y otras regiones recibieron micros y buses que se dieron de baja después de la fallida implementación del transantiago. He sido testigo de los años que ha esperado la modernización del metrotren y del abandono que ha ido recibiendo el centro de Rancagua, sin razón, ni información sobre el plan de desarrollo que hay para la ciudad.

Los derechos fundamentales están resguardados por acuerdos internacionales que nuestro país ha adherido, como son los Derechos Humanos.

Esto no solo tiene que ver con el pasado, sino sobre todo con el futuro, con nuestros hijos, porque, si queremos que los errores de antaño no se repitan, debemos priorizar el buen vivir de ellos, que sean capaces de mirar al otro como un igual.

Por eso no basta con educación, salud para todos, sino que debe ser de calidad, de lo contrario el “sentirnos más iguales”, “comunes”, no es posible.

Estos derechos también suponen acceso a la cultura, al conocimiento, sobre todo a información transparente respecto de cómo son administrados los recursos de nuestro país.

Estas son algunas de las razones por las cuales he decidido presentar mi candidatura a constituyente por el Distrito 15. Los independientes, necesitamos de su apoyo. Para hacerlo deben ingresar a la página del Servel https://patrocinantes.servel.cl/auth/login

Felipe Rivera Sánchez