María José Millán

Directora Clínica Psicológica

Universidad Andrés Bello

sede Concepción

Durante el año 2020 todos nos vimos obligados a cambiar nuestra forma de vida, agregando estrés a nuestra vida diaria y hoy a una etapa de la vida que por sí misma eleva los niveles de ansiedad de quienes la viven, como es rendir la Prueba de Transición, PDT.

Egresar de la educación media marca un antes y un después en nuestras vidas, marca el inicio de la vida adulta y un aumento de la independencia, sin embargo, con las modificaciones de la vida cotidiana que trajo la crisis sanitaria estos procesos se han visto desdibujados enfrentando a quienes se graduaron, con o sin celebración, a posponer estos procesos que se vivían con mayor naturalidad hasta el año pasado.

Por otra parte, enfrentar la PDT en este contexto agrega estrés a una situación que por sí misma es compleja. Este año los jóvenes que rinden el examen se enfrentan a una prueba de transición por lo que se despierta cuestionamientos respecto a cómo estará planteada, cuál será su nivel de dificultad, etc.

Además, quienes egresaban de cuarto medio en el pasado podían prepararse para la evaluación por medio de preuniversitarios presenciales donde eran guiados en el proceso de estudio, sin embargo, debido a los confinamientos quienes rinden la esta prueba este año se vieron obligados a estudiar de forma autónoma, lo que podría generar un aumento en la sensación de desconfianza en las propias capacidades de desempeño frente al proceso.

La ansiedad y el temor podrían expresarse como irritabilidad, preocupación constante respecto a la evaluación en cuestión, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, cansancio, problemas estomacales, entre otros.

Es fundamental que quienes rodean a estos jóvenes este año, intenten empatizar con las emociones que estos están sintiendo, evitando hablar constantemente del tema, preguntar cómo le fue, hablando de los planes que se cumplirán cuando pase esta “prueba”, es recomendable mantener un hábito de sueño saludable durante los días en que se rinda el examen.

Es útil no imponer el tema a los jóvenes, pero también es importante escuchar cuando tengan intención de hablar del tema, al enfrentar estas situaciones en que los jóvenes y, a veces, sus familias, tienen la sensación de que si no obtienen el puntaje esperado ocurrirá algo muy negativo, es importante recordar que cada año hay ingreso a la Universidad y que si no es posible ingresar a la carrera soñada este año puede prepararse adecuadamente para poder rendir nuevamente la prueba de ingreso en el futuro.