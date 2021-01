Comienza a generar preocupación en Graneros, las altas cifras de contagios Covid-19, que solo la última semana, escaló a 16 personas infectadas y sometidas a cuarentena obligatoria. Estos números representan un problema para las autoridades, principalmente por el incumplimiento de las normas sanitarias.

En este escenario, el alcalde Claudio Segovia, indica que el gran inconveniente en el estado actual, “es el relajo de los vecinos. No es raro, por ejemplo, ver a personas sin mascarilla y paseándose por el centro. Hemos fiscalizado fiestas masivas sin ningún tipo de control. Al interior de los hogares no sabemos con certeza si existe el resguardo debido, etc. Creo que, a este ritmo, vamos a retroceder de fase en el plan Paso a Paso”.

Del mismo modo, el edil granerino, hace un llamado a la comunidad, “para no bajar los brazos frente a la pandemia, que sigue tan violenta como antes. No podemos olvidar las medidas más importantes y preventivas, que son el lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico, especialmente en lugares cerrados. Todos sabemos lo dolorosas que son las cuarentenas, por tanto, hagamos lo posible para no regresar a ese período”.

BUENOS NÚMEROS EN LA BÚSQUEDA ACTIVA

Por otra parte, el alcalde Segovia, destaca el trabajo del Servicio de Salud Municipal (SESAMU), “que diariamente realiza más de 30 exámenes PCR a quien lo solicite y para ello, nos trasladamos por la comuna, incluyendo las zonas rurales. El último informe de indicadores, que corresponde a la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y aislamiento, indica que Graneros posee un 64,5% de búsqueda activa, lo que nos sitúa como de las comunas líderes en este trabajo”.