Faltan pocos días para que se cumpla el plazo legal para inscribir las candidaturas ante el Servel y así poder aparecer en la papeleta del 11 de abril, cuando se elijan a los 155 Convencionales Constituyentes, que redactarán la nueva Constitución Política para nuestro país, y quiero ser uno de ellos.

Soy David Alejandro Mella Banda, periodista de profesión, Magíster en Ciencias Política y Comunicación, rancagüino, nacido y criado en la población René Schneider, y que, gracias al apoyo de mis padres, familia, esposa e hija, he podido salir adelante en la vida.

Nunca me he desconectado de mi Región de O’Higgins. Durante mi pre y post grado, iba y volvía a la capital. Igual suerte en el mundo laboral. Llevo más de 12 años en el servicio público. He sido dirigente gremial del Colegio Regional de Periodistas, y actualmente de la Asociación de Funcionarios, ASOFUMI.

Estoy a pocos patrocinios de lo que exige la ley para quienes postulamos de manera independiente, fuera de lista y partido político. En el Distrito N º 15, el piso mínimo es de 408, por lo mismo, quiero que me apoyes en esta precandidatura que no es “testimonial”, de un “lobo disfrazado de oveja”, o de color “amarillo”, como califican algunos, desde sus tribunas, a quienes vamos de manera independiente.

Si bien, nunca he militado en un partido político, siempre me ha interesado la “cosa pública”, y he respetado las instituciones políticas, ya que estoy convencido de que son pilares fundamentales para sostener nuestra democracia. Sin embargo, coincido en que hoy existe una crisis institucional, vulneración de derechos y barreras de acceso para ejercer dichos derechos, y una desmedida desigualdad, que evidencia que pocos tienen mucho, y muchos tienen poco.

Es por ello, que mis ejes centrales de acción, en este proceso de redactar una nueva Constitución Política para nuestro país, apuntan consagrar y ampliar los derechos y garantías fundamentales de las personas, tales como los sociales y políticos. Y en esto, pasar de un Estado Subsidiario a un Estado Social de Derechos, Republicano, Democrático y Social, que permita garantizar todos los derechos básicos de los habitantes del país, sin distinción alguna, ni por su condición social, credo, género o cualquier otra diferencia, para contar con un sistema de salud accesible y de calidad, una educación gratuita, universal, una vivienda digna, un sistema de pensiones que le permita a las personas vivir dignamente al momento de llegar a la vejez.

Cambiar nuestro Sistema Político es fundamental, generar un nuevo Sistema Electoral el cual permita que los partidos políticos no se apropien del país como las únicas alternativas viables para el desarrollo de la nación. Y en esto, regular la administración de los poderes del Estado para que no existan excesos en sus atribuciones.

En la orgánica de su administración, es importante regular la designación de las autoridades, para que existan personas comprometidas y no vengan a servirse de la política, aprovechando tribuna para luego postular a cargos de elección popular.

Reformular el Poder Legislativo, cambiar de un Congreso Bicameral, a uno Unicameral, como Nueva Zelanda, Irlanda. Contar con un sola Corporación, que limite su ejercicio, ya sea en su elección y en sus tiempos de tramitación. Reordenar los distritos y bajar sus dietas.

Quiero ser Convencional Constituyente porque tengo las herramientas necesarias para enfrentar este desafío de todas y todos, con compromiso y disposición en el trabajo que se realizará, y sobre todo deliberando en terreno junto a la comunidad sobre las reales necesidades que las personas requieren plasmar en la nueva Constitución, y transmitir estas lo más objetivamente posible, sin influencia de los grupos habituales de interés.

Si bien, nuestro sistema electoral hace difícil la elección de un independiente, fuera de pacto y lista, para ser Convencional Constituyente -sistema acordado por la clase política en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, celebrado en noviembre de 2019-estoy dispuesto a dar la pelea porque hay millones de personas, que al igual que yo, quieren un cambio estructural para nuestro país.

David Alejandro Mella Banda

Pre candidato a Convencional Constituyente, Distrito N º 15