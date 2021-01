En la intimidad del hogar se suele hablar sin filtro, pues existe discreción y, aparentemente, uniformidad en cuanto a sentires. Es a partir de ahí que el niño o niña observa a sus mayores para luego imitarlos, sin embargo, también forja una primera idea de lo que es correcto e incorrecto dentro de su entorno. Aquello, en múltiples casos, colisiona con lo que tal infante siente o cree, como el ejemplo de una niña a quien le gusta una compañera de curso, no obstante, vive en una familia conservadora donde regularmente escucha comentarios homofóbicos. A raíz de tal situación, la niña buscará materiales para crear su primera gran obra de arte, la máscara bajo la cual ocultará su verdadero yo.

Padres, abuelos, o quien esté a cargo de un niño, por regla general, quieren verlo feliz y cada vez más realizado a lo largo de su vida, empero, la persona que espera aquello, ¿realmente conoce a quien tiene a su lado, teniendo plena certeza de ver al verdadero yo y no a una muy buena máscara? A la luz de aquello, es clave identificar pequeñas señales y no dejarlas pasar, sino que prestarles profunda atención hasta dar con el porqué. Cabe aclarar que la idea forjada sobre lo correcto e incorrecto para el entorno, no es exclusivamente detonante de que se comience a ocultar la verdadera esencia, sino que está el caso de cierta reacción sobre determinado asunto. Siguiendo con ejemplos: Si un niño le cuenta a su madre que obtuvo un 4.0 en una evaluación y ella lo castiga severamente, a futuro, difícilmente le dirá que es trans, a saber, una persona que se siente y concibe perteneciente al género opuesto asignado socialmente.

Ha de ser complejo, sobre todo para una familia conservadora, saber que un hijo o nieto no es quien se cree que es, pero ha de resultar infinitamente más duro para él tener que ocultarse. Llevando a la práctica lo recién mencionado, querido lector, le pido lo siguiente: Imagine un mundo completamente al revés, donde ser heterosexual y cisgénero, es decir, coincidir con el sexo biológico asignado al nacer, fuese causante de diversas discriminaciones y un sinfín de vejámenes. ¿Le gustaría vivir así? ¿Reprimiría sus sentimientos hacia quien ama, porque los demás, inclusive personas desconocidas, no están de acuerdo? ¿Se comportaría como si fuese mujer, pese a sentirse un hombre, o viceversa? ¿Estaría cómodo ocultándose de sus seres queridos? ¿Podría actuar toda su vida como alguien que no es?

Por otro lado, quien cría y se hace cargo de un niño, ¿qué busca? Claro, de seguro responderá que la felicidad y lo mejor para él, porque es la respuesta común, sin embargo, ¿qué felicidad busca, la suya o la de ese niño o niña? Asimismo, ¿estará seguro de que lo que concibe como “lo mejor”, realmente lo es? Y, por último, ¿velará por el pleno desarrollo de quien tiene bajo su cuidado, o lo transformó en su mini versión que vive a partir de los designios y aspiraciones que tiene?

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho