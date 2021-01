Federico Iglesias, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de O’Higgins, dejó su cargo tras 19 meses para ser un posible candidato Independiente en el Pacto de Chile Vamos, por del Distrito 15 para la convención constituyente.

El ahora ex seremi al anunciar su renuncia señaló: “ Haber sido Seremi me dio la posibilidad de conocer el mundo del trabajo en esta linda región y tuve la oportunidad de generar lazos con muchos trabajadores y sindicatos. Me gustaría destacar la buena labor que pudimos realizar con los trabajadores agrícolas y de la minería, quienes son el corazón que da vida a nuestra región.”

Sobre su candidatura aseguró que este año en el proceso constituyente nos jugamos los próximos 30 o 40 años del país y soy un convencido de que este proceso va a requerir fuerza joven, ideas nuevas y personas que estén preparadas y que tengan conocimiento del territorio. Es por estas razones que quiero a ponerme a disposición para competir por un cupo, ya que Chile tiene muchas cosas que nos unen.”