Por Camila González Villarroel

Tras tres periodos al mando de la Municipalidad de Rancagua, Eduardo Soto no podrá postular a la reelección ya que así lo dispone la ley. Desde ahí, se instauró la duda sobre quién podría tomar el mando en la capital regional. Es bajo este escenario que aparecen los nombres de Pamela Jadel y Raimundo Agliati, quienes han estado ligados directa o indirectamente al oficialismo.

Pamela Jadell que se desempeña como concejal de Rancagua, ha indicado que el carácter más importante de su campaña es el apoyo que ha recibido de la ciudadanía lo que, finalmente, la hizo decidir alzar su candidatura a la alcaldía de la ciudad histórica. Sobre eso, la candidata comentó que: “Yo estoy con el apoyo ciudadano, a mí la gente fue la que me pidió que me postulara como alcaldesa, por lo tanto yo estoy apelando al apoyo de la gente el próximo once de abril. Estoy trabajando todos los días con amor y con el cariño de mi gente”

Mucho se le ha consultado a Jadell sobre el carácter que tendrá su candidatura, pero esta se ha mostrado firme en cuanto a la decisión tomada, señalando que: “Mi candidatura será inscrita el día lunes cuando es el plazo final para realizar el trámite. Aún cuando vaya por alguna alianza va a ser independiente totalmente, mi candidatura se sigue manteniendo independiente”

Sobre la especulación de una posible acuerdo con Raimundo Agliati, debido a la petición de ChileVamos para que Rancagua presente en la papeleta un candidato único, la concejal fue clara al indicar que no ha tenido contacto con el que será su contendor: “Yo no he tenido conversaciones con Raimundo Agliati, nosotros tenemos una muy buena relación y él es un muy buen funcionario municipal, pero respecto a nuestras candidaturas o una posible alianza no hemos tenido ninguna conversación”, finalizó.

En la vereda del frente, se encuentra Raimundo Agliati, quien ha recibido un apoyo público del actual edil de Rancagua, Eduardo Soto. Hasta este lunes, Agliati se desempeñará como director de la Secplac de la municipalidad, cargo que dejará para cumplir con sus deberes con la ciudadanía y su campaña. Sobre lo anterior, el candidato comentó que: “Al momento de la inscripción de mi candidatura dejaré mis funciones en el municipio. En primera instancia será por un tema de transparencia y en segundo lugar será porque tengo que estar en terreno al cienporciento dedicado a la campaña y, por ende, a la familia rancaguina”

A raíz de la petición de la derecha sobre una sola candidatura por dicho sector político, Agliati fue enfático al señalar que: “El próximo día lunes estaré realizando el proceso de inscripción frente al Servel de manera independiente, con un trabajo dirigido hacia la ciudadanía por que los municipios no pueden ser con colores políticos. Las ideologías políticas las dejamos a otro nivel, del congreso para arriba”.

Al igual que Jadell, el aún funcionario municipal declaró que este lunes presentará una candidatura de carácter independiente, lo que significará que la ciudadanía tendrá más opciones para hacer su elección. Sobre su trabajo en la calle y a qué quiere enfocarlo el candidato puntualizó: “El municipio no puede ser una especie de trofeo, sino que acá el foco debe estar puesto en la ciudad y las personas y es por eso que yo he estado trabajando en las tardes de las últimas semanas para conseguir apoyo de los vecinos de Rancagua y, además, conseguir las firmas necesarias para realizar una inscripción de campaña independiente”.