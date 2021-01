Gisella Abarca

Desde el mes de marzo que las puertas del teatro de la Casa del Arte de Rancagua se encuentran cerradas. Esto luego de la llegada del coronavirus a Chile y a nuestra región, una pandemia que ha pegado fuerte en el área cultural que hace esfuerzos para sobrevivir, expone el director del espacio Evaristo Acevedo.

“Los primeros meses fueron muy complicados, porque estamos muy conscientes que se trataba de una pandemia a nivel mundial. Al principio, cada uno en su casa, con el teatro cerrado, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que estamos ligados a esta actividad y no nos podíamos quedar sentados sin hacer nada, por lo que comenzamos a ensayar”.

Y es que para este año, la Casa del Arte pretendía tener una celebración de sus 30 años en grande, con obras de teatro itinerantes, visitas a diferentes escenarios, la realización de teatro educacional; sin embargo, el Covid 19 todo lo cambió, asegura el gestor cultural “todo se vio truncado por esta maldita pandemia que nos ha afectado muchísimo al mundo cultural”.

No obstante, los integrantes de la Casa del Arte no se echaron a morir, sacaron fuerzas de flaqueza y comenzaron a ensayar sobre la marcha “los artistas tenemos ese bichito que nos da las fuerzas y energías para poder estar muy pronto frente al público rancagüino”, agregó Acevedo y “decidimos ensayar obras con muy pocos personajes”.

El actor rancagüino añade “Nos angustia muchísimo esta situación, nos da rabia porque encontramos tan injusto lo que ha pasado con el mundo artístico cultural, siento que hemos sido pasados a llevar, pensamos que para todos los rubros hay protocolos; pero para el arte, para la cultura, ninguno. Se pueden abrir pubs, mall, se puede viajar en un avión repleto, el centro está lleno, y nosotros no podemos siquiera hacer Teatro al Aire Libre tomando todas las medidas sanitarias. La gente que viene al teatro es un público ordenado, serio, adulto, no entendemos estas medidas sanitarias absurdas para el mundo de la cultura. Es difícil, es complicado, por lo mismo hacemos un llamado a las autoridades que piensen en el arte, en la cultura, porque es algo muy importante para desarrollar nuestro espíritu como ser humano”, subrayó Acevedo.

Al ser consultado por presentaciones telemáticas, el profesor rancagüino expuso “lo hemos pensado. Desde el inicio de esta pandemia, se produjo un boom del teatro online, pero eso fue inicialmente y ha resultado con obras que tienen financiamiento detrás, porque es muy complicado que la gente pague por ver una obra online. El teatro es en vivo, porque los actores reaccionamos con la presencia del público, sobre todo nosotros que hacemos teatro itinerante. No nos negamos a la posibilidad de hacerlo, pero es complicado”, aseguró el Acevedo.

El TEATRO AL AIRE LIBRE ES LA ESPERANZA

Y es que el director de la Casa del Arte no pierde las esperanzas de reencontrarse con el público en vivo y en directo “Nuestras esperanzas está en el Teatro al Aire Libre, por lo menos que nos autorizaran a hacer una actividad con 50 personas. Si autorizaron para el año nuevo que se reúnan 20, 30 hasta 50 personas en una casa, ¿por qué no se puede hacer una actividad al aire libre con 50 personas tomando las medidas sanitarias, con distanciamiento social y no se puede? El mundo del arte y de la cultura no entiende lo que pasa con estas medidas sanitarias absurdas”, refiriéndose a que sólo en Fase 4 de “apertura inicial” se podrían hacer actividades culturales con un aforo del 50% de la capacidad del recinto, “pero si no pasamos a Fase 4, difícilmente podremos realizar algo en el verano. Ni siquiera sabemos si vamos a poder realizar nuestra temporada 31 del Teatro al Aire Libre en Pichilemu, donde hace 30 años el teatro ha permanecido vivo en la pista municipal”, expuso el director de la Casa del Arte.

No obstante, Acevedo adelantó que para sobrevivir a la crisis económica que ha golpeado fuertemente a sector cultural, el elenco de La Casa del Arte está trabajando en reinventarse y presentar obras de manera digital “Pedimos al público que nos ha acompañado durante todos estos años que estén muy atentos a las noticias, porque si pasamos a fase 4, vamos a hacer el Teatro al Aire Libre en Pichilemu y vamos a probar a través de El Rancagüino con una pequeña obra de teatro, a ver si el público nos acompaña, participa y se adhiere a ver una obra de teatro vía online. Todas estas obras que estamos ensayando irían dentro de la programación de verano, porque son obras nuevas que no se han visto y vamos a sumar otros montajes de otras compañías, y estarán con nosotros Felipe Izquierdo, Marilú Cuevas, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez, tenemos una planificación bastante interesante”, finalizó.