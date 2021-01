Motivados por los efectos medioambientales producto de la habilitación del Muelle de Bucalemu el año 2017 los estudiantes Daniela Fuentes y Enoc Lemus, de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad O’Higgins, prepararon un completo póster estadístico con un profundo análisis de dicha problemática. Su trabajo, orientado por la académica del Instituto de Ciencias de la Educación, Dra. Valentina Giaconi, terminó siendo una de las piezas destacadas del Concurso de Póster Estadístico organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, patrocinado por el International Statistical Literacy Proyect ISLP, que busca promover la alfabetización estadística en todo el mundo.

El póster titulado “Análisis estadístico del impacto medioambiental de la construcción de muelle en la playa y humedal de Bucalemu” obtuvo el segundo puesto en la categoría nivel superior, destacando entre más de 450 participantes de todo Chile. La Dra. Valentina Giaconi explicó que “los póster estadísticos permiten aprender a ordenar y sintetizar la información, a conectar la matemática con preguntas importantes de la vida real, a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Son una herramienta muy enriquecedora para aprender estadística y su aplicación, y también para comunicar”.

Agregó que el trabajo de Daniela y Enoc “logra explicar a partir de la evidencia un desastre ambiental que está ocurriendo en Bucalemu. El problema que hay ahí es complejo, y el trabajo realizado por los estudiantes permite que lo podamos entender mirando los datos”.

Daniela Fuentes y Enoc Lemus desarrollaron su propuesta en el marco del curso “Enseñanza y Aprendizaje de Datos y Azar” de 4to año de la carrera. Daniela indicó que “con Enoc ya venimos hace un tiempo trabajando en diferentes proyectos extra académicos porque nos gusta mucho la investigación, así como también utilizar la matemática como una herramienta para abordar problemáticas de otras ciencias, y creo que nuestra principal motivación está en eso: en la convicción de que las matemáticas facilitan la vida, de que son importantes, y de que a través de este tipo de iniciativas se puede acercar a todas las personas”.

La estudiante añadió que el caso de Bucalemu le llegó muy de cerca por la relación que su familia tiene con la localidad desde hace más de 45 años. “He podido ver cómo Bucalemu ha crecido y progresado a través del tiempo. Sin embargo, es lamentable ver como esta pequeña y familiar playa se dañó considerablemente con la construcción de este muelle. Acá se gestó un proyecto político que no cuenta con estudios de impacto medioambiental previos a su ejecución, el cual ha generado que pescadores y algueros de la zona hayan visto fuertemente perjudicadas sus labores económicas. También se ha visto afectado profundamente el humedal aledaño a la playa, ya que la línea de costa ha retrocedido más de 100 metros en los últimos 4 años, y por ende el humedal ya no se puede limpiar con agua del mar producto de que la distancia entre ellos ha aumentado. Nosotros utilizamos datos de la organización Salvemos Bucalemu para desarrollar el poster. Esta organización está formada por gente que en su mayoría es de la zona y que quiere cuidar el medioambiente y fomentar el turismo. Ellos llevan años estudiando y difundiendo este problema, pero a pesar de eso no hay soluciones”.

Finalmente, Daniela resaltó que “el trabajo de las probabilidades y la estadística es uno de los menos logrados y conocidos por los y las estudiantes en Chile, ya que en general se da énfasis a otros ejes del currículum de matemática. Sin embargo nosotros como estudiantes de Pedagogía en Matemática de la Universidad de O´Higgins hemos tenido la posibilidad a lo largo de nuestra formación de conocer y aprender muchísimo respecto de este eje curricular, y sin duda en nuestro futuro profesional revertir desde las aulas esta problemática, de manera de que niños, niñas y jóvenes se encuentren familiarizados con el trabajo estadístico”.