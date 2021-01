Los números cada vez son peores, no hemos tenido un salto grande pero sí una lenta pero persistente alza de los casos, aunque también es cierto que se están haciendo más exámenes PCR que nunca por lo que la positividad se ha mantenido bajo el 10%, sin embargo, la incidencia en Rancagua de los últimos 3 días ha marcado niveles de confinamiento.

Pero nada parece indicar que estos próximos días las cifras no sigan aumentando, así la pregunta entonces no es si es que retrocederemos a la fase 2, sino cuando.

El drama es que sabremos cuándo comenzará esta compleja medida, pero no sabemos cómo terminará, ni menos los efectos sociales y económicos que la cuarentena (aunque sea solo de fin de semana) traerán consigo, más aun tomando en cuenta que estamos cansados y que hay muchas industrias como el turismo que están en el suelo. Se necesitan apoyos, por ejemplo no es suficiente la postergación de los créditos hipotecarios con garantías estatales, también habría que abordar una nueva postergación de los créditos personales, muchos de los cuales fueron adquiridos precisamente para enfrentar la pandemia. Ojalá esta postergación también se dé, pero que sea regulada y no con letra pequeña como con la postergación que se dio el año pasado donde las condiciones variaron de banco a banco.

AL mismo tiempo observamos un relajo en las medidas de autocuidado, cuando la posibilidad de decretar otra emergencia, aplicar nuevas cuarentenas, es un escenario no descartable en nuestra región si las personas no son conscientes de que la mala hora no ha pasado y que el virus está allí sin control y aún sin vacuna. Pese a que la droga existe mientras no esté la gran mayoría de la población inmunizada para efectos prácticos es como si no existiese.

A todos nos toca cuidarnos y a nuestras autoridades le corresponde apurar y anunciar cómo será el plan de vacunación, además de cambiar la estrategia de contención de la crisis que persistirá durante los dos primeros trimestres de 2021, mediante programas de ayudas monetarias a hogares y empresas que esta vez sí deben llegar a todos los sectores.