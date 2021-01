Por Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Durante la tarde del viernes, autoridades realizaron un recorrido en minibus mostrando lo que será el tramo que se someterá a obras de mejoramiento y ampliación en la Avenida Baquedano. El proyecto se encuentra subdividido en tres tramos, los que contemplan una duración total de entre 6 y 7 años por lo que se califica como la obra más importante de la región del último tiempo. En la jornada, se dio el vamos al proyecto con una ceremonia simbólica que contempló la postura de la primera piedra y la entrega de terrenos. En los próximos días, se comenzarán las obras presenciales en el lugar las que incluyen las demoliciones de las casas expropiadas.

La actividad de hoy también contó con la presencia del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, quien comentó cuáles serán las modificaciones que recibirá uno de los ejes regionales como lo es el sector de Baquedano, comentando que: “se realizarán 3 calzadas por ambos lados, dos de estas serán para vehículos privados y una vía de exclusividad para el transporte público. Además de lo anterior, existirá una cicloruta, para poder mejorar la conectividad de los rancagüinos que viven en la zona poniente”.

Debido a la gran magnitud del proyecto presentado, hay algunos puntos que podrían presentar conflicto. Algo que preocupa a los vecinos del lugar y, a la comunidad en general, es qué pasará con la gruta de Lourdes la que se ubica en la Avenida Baquedano que según el proyecto original debería ser expropiada para que por ese sector pueda pasar la ciclovía, situación que ha significado protestas de parte de la comunidad. Desde el 2019 un movimiento ciudadano ha recolectado firmas para decir “No al traslado de la Gruta de Lourdes”, actividades organizadas por el Comité Ciudadano Salvemos La Gruta de Lourdes, el que busca que el lugar patrimonial se mantenga sin modificaciones.

Raimundo Agliati, director de Secplac sabe que ese es un tema a considerar para el Serviu, por lo que llamó a la calma puesto que una posible modificación no debería realizarse en el corto plazo. Para explicar lo anterior, señaló que: “El proyecto que se está presentando hoy contempla la primera etapa y la gruta se considera desde las etapas siguientes, por lo que no hay fecha ni recuersos para la ejecución como tal, para no generar temores dentro de la gente que con el inicio de esta obra se va a atentar contra la gruta en los próximos días”

El candidato a la alcaldía de Rancagua, también indicó que las autoridades tienen un compromiso con la comunidad, el que deberá encontrar una solución que deje conforme a ambas partes. Sobre eso, el arquitecto comentó: “El trabajo que está realizando el Serviu, luego de asumir el compromiso con la comunidad, es buscar el mejor ajuste al proyecto para poder buscar los mejores acuerdos sin afectar el sector de la gruta, pero entendiendo también que el sector de la ciudad necesita tener una conectividad y una doble vía”

Otro tema a considerar es que el sector de Baquedano cuenta con muchas viviendas, las que en algunos sectores tuvieron que ser expropiadas. En cuanto a cuándo comenzó ese proceso, Agliati puntualizó que: “El Serviu comenzó el trabajo bastante tiempo atrás, hoy en la práctica está comenzando la ejecución de la obra. Para lograr lo que hoy comienza, durante todo el año que pasó se llevó a cabo todo el proceso jurídico y administrativo de las expropiaciones por lo tanto los propietarios han ido entregando en estas fechas los terrenos para ya dar inicio al proceso de demolición”