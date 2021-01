Por Camila González Villarroel

Durante la mañana de este lunes, los candidatos a la alcaldía de Rancagua realizaron el trámite en Servel que les permitirá competir por el sillón del municipio de la capital regional. Durante la semana, Raimundo Agliati y Pamela Jadell confirmaron que sus candidaturas serían de manera independiente, pero esta última sorprendió anunciando que será la candidata única de ChileVamos.

Jadell, que se desempeña como concejala de Rancagua no ha ocultado que su campaña para convertirse en la segunda alcaldesa de la ciudad se llevó a cabo por petición de la gente en las calles. Hoy, destaca el apoyo ciudadano y se muestra feliz por su proclamación como carta única de ChileVamos, señalando que: “Estoy super contenta porque logramos juntar 3022 firmas, por lo que hay un apoyo ciudadano importante. Pero, lo que hoy me tiene muy contenta es que me encuentro con la gran noticia de que soy la candidata única de ChileVamos, ya que realizaron una encuesta que ganamos ampliamente”.

Al ser consultada sobre cuáles serán sus métodos de trabajo de ahora hasta el 11 de abril, la candidata de ChileVamos puntualizó que: “Vamos a seguir trabajando de la misma forma en que lo hemos hecho hasta el día de hoy, con mucho terreno, mucha calle y mucha conversación con los vecinos. Hoy estamos centrados en poder organizar nuestras propuestas a la ciudadanía, estamos evaluando distintas mesas de conversación en diferentes áreas y profesionales de distintas áreas”.

Un tema contingente es la situación nacional y mundial a raíz del Covid-19 y todo lo que podrá venir el año que comienza. Jadell tiene su opinión formada sobre el cuidado, pero no sabe que deparará el futuro en cuanto a esta materia, es por eso que al momento de ser consultada, sostiene que: “Tenemos que apelar al auto-cuidado. Espero que en junio tengamos ya la vacuna y que Rancagua ya pueda ser una de las ciudades en que todos los habitantes se puedan vacunar, pero tenemos que trabajar con cautela. No quiero improvisar y decir que podemos hacer en otros meses, hay que ir paso a paso y que todo se vaya dando”.

Algo que interesa a la población es la seguridad pública, en cuanto a eso Pamela Jadell se mostró segura en su propuesta señalando que: “En primera instancia tendría una dirección de seguridad pública como Rancagua se lo merece. Hoy día estamos perdiendo la batalla con la delincuencia y debemos enfrentarla. Por eso, vamos a trabajar en esta temática con televigilancia que trabaje en conjunto con las policías para que sea un aporte”.