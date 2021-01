Gisella Abarca

Este lunes el Ministerio de Salud comunicó el retroceso en el Plan Paso a Paso de las comunas de San Vicente a cuarentena; y de Santa Cruz, Chépica y Las Cabras a transición por el alto número de contagios que han presentado en este último tiempo.

No obstante, estas comunas no son las únicas que presentan un aumento de contagios en la región de O’Higgins, pues Rancagua no está ajena a que se repita el mismo escenario anunciado del nivel central si se mantienen los actuales índices de contagios.

“Cada día están aumentando los casos, lo habíamos mencionado de manera preventiva para navidad y año nuevo, posterior al 10 de enero íbamos a poder ver los resultados de cómo nos comportáramos y ahora estamos viendo las consecuencias. Hoy vemos en la región que hay comunas que pasaron a cuarentena y a transición, retrocedieron en sus fases y en Rancagua estamos al límite” dijo la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra.

Y es que desde el primero de enero que la capital regional ha venido teniendo una tendencia al alza en el número de casos nuevos, lo que se ha acrecentado en estos últimos cinco días en que se ha mantenido superior a los 30 casos diarios anotando el 7 de enero 33 nuevos casos, el 8 de enero 29 nuevas personas contagiadas, el 9 de enero 34 casos nuevos, el 10 de enero 36 nuevas personas infectadas y este lunes 11 de enero 35 nuevos casos.

“En Rancagua vamos con cinco días consecutivos con más de 30 casos y no debiera tener más de 25 por el número de habitantes de la ciudad; aún faltan días para el análisis, pero las comunas que retrocedieron hoy (lunes) no serán las únicas que retrocedan en la región. Lo estamos viendo palpable ahora que navidad y año nuevo fueron fechas que nos relajamos en las medidas y éstos son los efectos en las comunas que retrocedieron”, argumentó Salvatierra.

“TENEMOS QUE MEJORAR LA SITUACIÓN ESTOS DÍAS PARA REVERTIR LOS INDICADORES”

En esta línea la médico añadió que teniendo la experiencia de San Vicente, “en Rancagua tenemos que activarnos, mejorar los cuidados y el número de casos para no caer directamente a cuarentena total. Hay que estudiar diez días consecutivos de casos al alza; en esta semana no pasamos, pero en diez días más podría suceder que pasemos a cuarentena si seguimos así como estamos, como le pasó a San Vicente. Si vemos que al vecino le ocurrió, tenemos que mejorar la situación estos días para revertir los indicadores. En este momento no estamos para cuarentena, pero en diez días más si estamos viendo que hay números mayores a los que deberíamos tener, cuidarse mucho más para evitar estar igual que San Vicente”, sostuvo Salvatierra.

De este modo, la comuna de San Vicente pasan de fase 3 a fase 1 de forma inmediata desde este jueves, retrocediendo sin aviso previo como ocurre con Santa Cruz, Las Cabras y Chépica que retroceden un paso, una medida extrema que si bien es fuertemente restrictiva, será por cuatro semanas según los nuevos lineamientos del Minsal lo que agrada a la representante del colegio médico en la región “Me deja tranquila que se están tomando decisiones donde prima más la salud que lo económico; si bien pusieron medidas más estrictas, las están acotando a cuatro semanas; medidas más rígidas, pero más acotadas, una estrategia intensa pero efectiva a diferencia del invierno donde hubo procesos más prolongados y menos efectivos”.

LLAMAN CON URGENCIA A REACTIVAR LA MESA SOCIAL COVID

Luego del nuevo escenario presentado en la región, consultamos a la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra por la actual situación de la Mesa Social Covid de la región, la que según informó se encuentra detenida desde agosto.

“Todavía no se ha activado la mesa social Covid, el 8 de diciembre cuando hubo una amenaza de repunte de casos dijeron que se iba a retomar la mesa, pero en todo este mes la intendencia no ha citado. El llamado es a que se reactive la mesa, la región está en alerta y no podemos estar fuera de la mesa Covid, porque necesitamos trabajar todos juntos para tener la misma información, para poder educar de la misma manera y no hacer el trabajo por focos aislados, ya no podemos esperar más, esto es una bomba de tiempo que necesitamos poner atajo antes que explote, ya ocurrió en San Vicente. Hay que ser más estrictos y la coordinación es la clave”, subrayó Salvatierra.

Es por esto que la gremialista fue enfática en el llamado a reactivar la mesa social Covid antes que sea demasiado tarde “Al no tener una mesa Covid es como estar descabezados, no tener un ente que esté liderando el manejo de esta pandemia, sino cada uno haciendo acciones por su lado y así no se puede avanzar. En Santiago nunca ha parado la mesa Covid, y acá de agosto que no somos convocados. Lo hemos solicitado en septiembre, en diciembre y nada, se necesita la coordinación formal de la mesa lo más breve posible, antes que la situación se vuelva insostenible”, finalizó Salvatierra.