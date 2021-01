Camila González.

Raimundo Agliati, quién hasta este lunes se desempeñó como director de Secplac, aseguró que renunció al cargo para entregarle más transparencia al proceso en el que se encuentra y, principalmente, para poder dedicarse de manera completa a su nuevo desafío; convertirse en el próximo edil de la comuna de Rancagua.

Al ser consultado por este nuevo paso profesional en su carrera, el arquitecto fue enfático al señalar que se encuentra feliz por asumir este nuevo desafío, añadiendo que: “La verdad estoy feliz, feliz, feliz. Me encuentro culminando un proceso y una intención que tenía hace un tiempo de emprender este desafío como lo es mi candidatura a alcalde de Rancagua de manera independiente. Con el apoyo de muchos rancagüinos logramos conseguir las firmas que se requieren para una candidatura independiente. Hoy realizamos la presentación de la candidatura asique me encuentro feliz de dar este paso de manera independiente”

Agliati está consciente que el camino para llegar a la alcaldía de la ciudad histórica es arduo y que solo podrá conseguir su objetivo trabajando duro, sobre lo que viene añadió que: “Desde ahora en adelante viene mucho trabajo y mucho terreno, pero principalmente con mucha tranquilidad, confianza y respeto. Yo creo que lo que se tiene que destacar del proceso que comienza como candidato a la alcaldía de la ciudad de Rancagua es el respeto y las idea sobre lo que realmente queremos para la ciudad”.

El ex funcionario municipal aún no presenta de manera oficial su programa de campaña, pero quiso entregar un adelanto de uno de los temas que serán más trabajados y que le parecen de interés para la ciudadanía. Acerca de eso, Agliati nos comentó que: “El programa será oficializado en los próximos días, pero en términos generales el primer desafío es seguir avanzando como ciudad, seguir en el camino del desarrollo de Rancagua. Tendremos un fuerte sello en los barrios de la ciudad y no perder su línea. Queremos recuperarlos y que sean seguros en todo ámbito; ya sea en los vial y delictual”.

Finalmente, la pregunta es ¿Por qué Agliati y no otro candidato? A lo que honestamente, el candidato respondió: “Por que tengo compromiso con la ciudad y amor por Rancagua. Por que hay que cuidar y seguir desarrollando lo que se ha logrado en tanto tiempo en la ciudad. Entregaré compromiso, trabajo en terreno y experiencia en la gestión de la comuna”.