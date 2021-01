En este momento dependiendo con el lente que se mire Rancagua podría estar incluso en cuarentena, es que si vemos los últimos 3 días la incidencia en la capital regional supera bastante los 25 casos por mil señalados como cifra preocupante, pero si miramos con un lente más amplio temporalmente hablando, estos números aún no dan para el retroceso. Pero están peligrosamente cerca.

Si bien los 174 casos nuevos de hoy se asemejan a los casos diarios informados en junio, no son comparables ambas cifras. Recordemos que en el invierno no sólo teníamos un catastrófico atraso en la entrega de los resultados de los exámenes PCR, que llegó a ser de más de 14 días, en ese momento prácticamente no se testeaba a quienes no presentaran síntomas y no se hacía búsqueda activa por lo que los casos asintomáticos detectados eran muchos menores. La cifra real de casos en junio de haberse efectuado el nivel de testeo que hoy tenemos seguramente habría sido mucho mayor, al menos el triple dice algunas proyecciones. En ese sentido la ocupación hospitalaria parece ser el único indicador comparable con lo que fue la primera ola, donde afortunadamente la región aún posee cierto margen de maniobra.

Pero esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que los datos de hoy no sean preocupantes y o que la curva no vaya en una evidente alza. No queremos retroceder, estamos cansados y necesitamos poder trabajar con cierta normalidad, pero siempre los criterios sanitarios deben primar por sobre los económicos, aunque estos deben igualmente ser considerados.

La situación actual es preocupante y de no mediar un cambio drástico en nuestra propia forma de enfrentar la pandemia, donde se ha notado un evidente relajo ya que la gran mayoría de los nuevos contagios se han dado en el ámbito familiar, nuevamente nos veremos obligados a permanecer en nuestros hogares. En este sentido la prevención y que todos trabajemos unidos es fundamental, por eso no entendemos y encontramos impresentable que la mesa social covid este suspendida desde agosto a nivel regional, más aún cuando la mesa nacional jamás a parado. Claramente una falla que a la brevedad debe reparar la intendencia llamada a convocar a esta mesa.

Es tal la urgencia del covid que la noticia principal del diario de hoy y de esta columna es la enfermedad y no como debería haber sido en un año normal la inscripción de candidaturas que culminó a la medianoche.

Luis Fernando González

Sub Director