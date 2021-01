Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Desde el mes de noviembre que los trabajos de calle Estado en Rancagua se encuentran paralizados según exponen locatarios de la céntrica calle de la capital regional, los que temen que sus emprendimientos desaparezcan por los duros golpes económicos que han recibido.

Y es que los comerciantes del sector llevan cerca de dos años haciendo frente a los problemas económicos ocasionados, en primera instancia por el estallido social, a lo que luego se le sumó la pandemia y actualmente las obras del proyecto de mejoramiento urbano del centro de Rancagua que se iniciaron la primera quincena de julio y que busca transformar la céntrica artería de calle Estado en un paseo semi peatonal desde calle Cuevas hasta Alameda.

Así lo expuso el presidente del Comercio Seguro Rancagua Centro (CSRC), Manuel Nayte “esto tiene afectado al comercio y los residentes, porque no pueden entrar ni salir de la zona. Hemos estado haciendo algunas gestiones, presentamos un recurso en Contraloría para que se nos informe respecto a la paralización de las obras, tanto de calle Estado como Paseo Independencia”.

Agregó “Si bien es cierto, el tema está más complicado en calle Estado por el hecho de estallido social, pandemia y ahora las obras en la calle, ya que el comercio en el sector va a cumplir un año 3 meses con dificultades, por lo que muchos han tenido que cerrar sus locales y otros lo están evaluando esperando que Contraloría se pronuncie para ver si se reinventan o dejan el lugar, porque han sido puras pérdidas y hasta el momento no hay luces que la empresa retome las obras”, subrayó Nayte.

Hoy por hoy las obras se encuentran estancadas y las más de 50 pymes entre las que existen locales de venta de libros, gastronomía, peluquerías, gimnasio, confiterías, insumos de oficinas, paqueterías, imprentas, una variedad de comercio al borde del colapso al ver que sus emprendimientos puedan desaparecer, ya que al tener la calle cerrada, la circulación peatonal ha disminuido de sobremanera, expuso el representante del Comercio Seguro.

“Se supone que esto tenía 157 días desde fin del mes de septiembre, pero hemos constatado que en noviembre y diciembre no se realizaron obras porque habían algunos problemas que se relacionan con el estudio previo que se hizo que no identificó algunas dificultades que iba a tener la empresa como la planimetría del agua potable y de telecomunicaciones, entonces hay trabajos que se hicieron y que no se condicen con los planos, lo que mantiene las obras paralizadas”, detalló el presidente del Comercio Seguro Rancagua Centro.

En esta línea Nayte añadió “Hay algunos locatarios que cerraron, otros que están evaluando su cierre, porque las obras no tienen para cuándo iniciarse, mucho menos se tiene alguna información concreta de cuándo estarían agendados los trabajos en Estado”. Agregó que “Hay residentes que han vendido y se han ido”, es por todo esto que recalca que “para nosotros lo más importante es que las obras se retomen, y saber cuándo concluyen, porque no tenemos una respuesta definitiva de cuándo se reinician y cuándo terminan”, finalizó.

ESPERAMOS TENER RESULTADOS FAVORABLES

Consultado respecto a la situación que aqueja a vecinos y locatarios de calle Estado en la capital regional, el administrador municipal de Rancagua, Daniel Gaete explicó que “efectivamente tenemos un problema con la naturaleza de la obra, porque lo que hemos encontrado son estructuras que no estaban en los planos que se habían adjuntado que no eran del municipio; sino que de empresas privadas de utilidad pública como la empresa de agua, por ejemplo. Esto ha producido una alteración en la planificación de los trabajos. Tenemos reunión con la empresa y con Contraloría, para que nos guíen con los trabajos para saber cómo podemos avanzar, porque hay obras que se encarecen producto de esta nueva planimetría que se está produciendo con la excavación lo que hace que el trabajo sea distinto al que originalmente estaba contratado; y para no producir ningún tipo de inconveniente administrativo con esos trabajos específicos, se ha optado por poner en conocimiento al órgano contralor y que nos dé la venia para poder continuar con el desarrollo de la obra”.

Si bien los trabajos comenzaron en el mes de julio, fecha en que se firmó el contrato, el administrador municipal explicó “hubo dos elementos importantes, lo que acabo de señalar y llegada de la pandemia que hace que baje la cantidad de trabajo que se estaba desarrollando en el área, es por eso la demora; pero esperamos esta semana tener resultados favorables a objeto de poder continuar definitivamente con la obra”

Respecto a la fecha de finalización de obras y los retrasos, Gaete explicó “efectivamente se va a extender el plazo, eso es real, es cierto, pero no tengo el dato para decir cuántos días se va a retrasar”

Según detalló Gaete, con la empresa encargada del proyecto se realizan constantemente reuniones para ordenar y poder dar una solución al problema, mientras Contraloría se encuentra revisando el caso para dar respuesta.

EL PROYECTO “REMODELACIÓN DEL CENTRO”

La nueva peatonal de calle estado es parte de un ambicioso proyecto de intervención urbana que busca cambiar el rostro del centro de Rancagua que incluirá más zonas para tránsito de personas.

La primera etapa del proyecto es el mejoramiento de calle del Estado, que comenzó a ejecutarse en julio, tiene como objetivo principal consolidar la arteria como un paseo semipeatonal, devolviéndoles gran parte de esta calle a las personas y manteniendo una vía de circulación, mejorando de manera integral este espacio público.

Así explicó Sebastián Díaz, Jefe Departamento de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Rancagua “ésta es una iniciativa en que el proyecto lleva 4 a 5 años, donde quisimos mejorar las condiciones del centro generando una ciudad para las personas. Semipeatonalizar algunas de las vías principales, ensanchando veredas y acortando las calzadas vehiculares”.

El arquitecto municipal detalló que el proyecto “Remodelación del Centro” se ejecutará en tres etapas: Remodelación de la Calle del Estado en un paseo semipeatonal entre Cuevas y Alameda. Construcción de un paseo semipeatonal en calle Campos entre Independencia y Cuevas; y la remodelación del Paseo Independencia, moderno y abundante en áreas verdes, luminarias led con cableado subterráneo y servicios a la comunidad.

Explica que los trabajos se iniciaron en julio, dan inicio al proyecto que comienza con la etapa de la calle Estado, “donde lo principal es la construcción de un colector de aguas lluvias, luego viene el soterramiento de los cables, se hace una carpeta de hormigón, se amplían las veredas y una calzada central donde puedan circular los vehículos hacia Alameda, además de obras de paisajismo y puntos de iluminación led”, apuntó Díaz.

“HAY COSAS QUE NO ESTÁN IGUAL QUE EN LOS PLANOS”

No obstante, el Jefe Departamento de Estudios y Proyectos municipal detalló que mientras se llevaban a cabo los trabajos, hubo inconvenientes en su desarrollo “Como toda obra, cuando uno excava de manera subterránea, hay cosas que no están igual que en los planos y nos hemos encontrado con situaciones imprevistas que han hecho que tengamos que modificar la metodología del proyecto para poder abordarlo y darle solución”.

Si bien el proyecto cuenta con una inversión de $4.500 millones, el arquitecto detalló que “estamos calculando, porque una cosa es encontrarte los problemas y la otra es ver la fuente de financiamiento. Esto nos pasó en el primer tramo de tres (Alameda y Cáceres) pero nos falta Cáceres y Mujica; y Mujica y Cuevas y no sabemos si la situación es la misma”, argumentó Díaz revelando que “A la licitación subimos todos los antecedentes. Si uno busca, eso es lo que existe en Esbbio, en las empresas de telecomunicaciones, en todo; pero lamentablemente no estaban las tuberías donde tenían que estar y se ralentizó el trabajo completo”.

El Jefe Departamento de Estudios y Proyectos municipal adicionó que “Estamos replanificando las obras, el municipio con sus equipos técnicos está dando respuesta a todas las cosas imprevistas que nos hemos encontrado, estamos valorizando y recalculando los tiempos de trabajo y cómo el contratista va a tener que abordar la obra para sacarla adelante. Por ningún motivo hemos querido perjudicar a nadie, pero hay veces que hay situaciones imponderables que no nos permiten avanzar, llevamos varios meses en tratar de solucionarlo, pero esperamos pronto encontrar esa solución definitiva y seguir adelante con el proyecto”, comunicó Diaz.

Consultado por una posible fecha de término de las obras, el arquitecto respondió “Hoy estamos resolviendo gran parte de las problemáticas que hay, pero no podría darte una fecha precisa de término, porque hay muchas empresas involucradas. Por eso el municipio actualmente está trabajando en solucionar todos esos problemas, replanificar para poder avanzar a paso seguro y que las obras no estén detenidas ni un minuto más”, subrayó Díaz.