Gisella Abarca

La carrera para ocupar el sillón de Gobernador Regional ya entró en tierra firme, y hace una semana, por las páginas de El Rancagüino informábamos que la Consejera Regional de O’Higgins Monserrat Gallardo, se sumaba a la carrera como precandidata a ser Gobernadora Regional en la zona siendo proclamada por Renovación Nacional en O’Higgins.

No obstante, hubo cambios al interior de la coalición de Chile Vamos que dejaron fuera de carrera a la única candidata mujer en la región al ahora informar que Eduardo Cornejo es la carta del conglomerado para jugársela por el sillón de Gobernador Regional.

“Es una muy buena noticia que no deja de ser una tremenda responsabilidad. Esta noticia es parte del trabajo que habíamos venido desarrollando en este tiempo para llegar al mejor acuerdo y llevar adelante un buen proceso de trabajo para obtener buenos resultados”, expresó el Administrador Regional de O’Higgins, Eduardo Cornejo.

Añadió que para él ser Gobernador Regional “implica una responsabilidad muy importante, y para eso todos los actores tienen que estar comprometidos para llevar adelante un buen proceso y llegamos a un acuerdo”

El candidato a Gobernador Regional de Chile Vamos recordó que “Éstas eran conversaciones que se habían iniciado incluso para el proceso de inscripción a las primarias donde habíamos manifestado junto a Carla Morales, presidenta del Core, una tremenda mujer que le ha aportado mucho a la política local, la voluntad de participar, y evidentemente en esta oportunidad se va a echar de menos a una mujer en este proceso electoral”.

En esta línea se refirió al término de la carrera al sillón regional de la Consejera Regional, Monserrat Gallardo “cuando Monserrat declaró su disponibilidad para ser candidata y en el consejo de Renovación Nacional recibió el respaldo, me pareció perfecto. Ella fue parte de nuestro equipo de trabajo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, tengo la mejor de las opiniones de ella, desarrolló una muy buena tarea en la Subdere, mi cariño y mi reconocimiento siempre para ella”.

No obstante, el ex Gobernador de Colchagua, agregó “Todos los partidos políticos tienen el derecho de plantear los nombres de sus candidatos; y si, además, en esta oportunidad había una mujer, me quedaba con la tranquilidad que había interés. Lo que es importante es el proceso bajo el cual el partido toma la determinación de llevar adelante o no una candidatura y de ese proceso no me puedo hacer cargo y no sé cómo se dio”, comentó Cornejo.

“VAMOS A PRIORIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO”

En cuanto al plan de gestión que el candidato de la coalición desarrolló para su candidatura y así sumarse a la carrera de Gobernador Regional, detalló que “tenemos un concepto bien particular que habla de una región donde se va a priorizar el desarrollo integral del territorio que tiene dos componentes; uno que se relaciona con el desarrollo humano; y el otro es el desarrollo asociado a la infraestructura. Además le vamos a incorporar una apertura a la participación ciudadana para poder contar con una amplia visión que permita tomar buenas decisiones al Gobernador Regional, respecto de las necesidades importantes del territorio y recoger lineamientos importantes para poder llevarlos adelante los cuatro años de gestión”, expuso Cornejo.

Añadió “Reconozco con mucha honestidad que es una tremenda responsabilidad conducir el destino de la región y de sus habitantes. El desarrollo del territorio no es para venir a aventurar, es para venir a trabajar, para hacer la pega, la gente de la región y la región necesita personas que estén comprometidos y disponibles para trabajar sin descanso por el futuro de nuestros territorios”, finalizó Cornejo.

Cabe destacar que los otros los aspirantes a este nuevo cargo de elección democrática que busca descentralizar la toma de decisiones que comenzó de forma oficial Eduardo Cornejo, son el independiente y ex militante DC Ricardo Rincón, el ex intendente PS Pablo Silva y el exdiputado (FREVS) Esteban Valenzuela por la coalición Chile Digno.

Ex precandidata a gobernadora regional, Consejera Regional Monserrat Gallardo:

“Los discursos de equidad de género son solamente eso, en discursos”

Molesta con la situación estaba Monserrat Gallardo quien declaró “Así es la política, tiene de dulce y agraz. Lo dulce para mi es en este caso fue conocer gente de la sociedad civil específicamente y también de mi círculo más cercano que estuvieron conmigo hasta el último momento. De agraz, lo lamentable fue que el diputado Diego Sharper bajara al candidato Jorge Acuña que era mi candidato, en la constituyente en pro de un candidato que ni siquiera obtuvo los votos del Consejo Regional ni comunal en Rancagua”.

La Consejera Regional que fue precandidata a Gobernadora Regional añadió “Para personas como yo que vienen de la sociedad civil, yo soy animalista y mujer, es lamentable, porque los espacios para mujeres son difícil de ganar y claramente en las decisiones que se han tomado en la región, los discursos de equidad de género son solamente eso, discursos y eso es bastante grave. Seguiré haciendo mi pega desde el Consejo regional poniendo lo mejor para la Región de O’Higgins, es lamentable que no podamos ir ninguna mujer n de izquierda ni de derecha en la región donde hay más femicidios en todo Chile”.

Presidente Regional de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper:

“Se estimó que el candidato de la UDI era más competitivo”

Respecto a la situación, el Presidente Regional de Renovación Nacional, Diputado Diego Schalper, explicó que “cada coalición presenta sus candidatos los que son sometidos a una serie de consideraciones y los consejos generales aprueban estas listas, las que quedan en manos de la directiva nacional. No es que alguien haya bajado a Monserrat, ella era precandidata por RN, pero se estimó que el candidato de la UDI era más competitivo y esa decisión la toman los presidentes y secretarios generales de los partidos”.

El parlamentario agregó “Yo siempre voy a aspirar a que Renovación Nacional tenga el mayor número de candidatos posibles, pero soy respetuoso de la misma institucionalidad que no hemos dado”, dando a conocer que con ello respeta los acuerdos tomados.

El diputado Diego Schalper finalizó expresando que “El candidato a gobernador por Chile Vamos Eduardo Cornejo que tiene todo el apoyo de los cuatro partidos de la coalición, estamos seguros que va a hacer un tremendo trabajo y un tremendo despliegue, es tarea de él convocar a los distintos actores de la coalición a construir una campaña y de esa manera tiene que ser el generalísimo de nuestros alcaldes, de nuestros concejales y de nuestros constituyentes”, concluyó.

Presidente Nacional de la UDI, diputado Javier Macaya:

“Hicimos un esfuerzo importante por llevar los nombres más competitivos”

En cuanto a la carrera a Gobernador Regional de Eduardo Cornejo, el Presidente Nacional de la UDI, diputado Javier Macaya, argumentó “Como coalición hicimos un esfuerzo importante por llevar los nombres más competitivos y de gente que sabemos estará a la altura del desafío. Eduardo Cornejo tiene la experiencia política para enfrentar esta elección y ser un gran gobernador. Trabajaremos para que la unidad de Chilevamos rinda los frutos que nuestro país necesita”